Presidente da FPF pede respeito aos semifinalistas do Paulistão após polêmica de chute na bandeirinha

Nesta sexta-feira, o presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, se pronunciou a respeito da polêmica do chute na bandeirinha.

Em nota, o presidente pediu respeito aos jogadores e a todos os integrantes dos clubes semifinalistas do Campeonato Paulista. Corinthians e Santos fazem a primeira semifinal, e Palmeiras e São Paulo se enfrentam posteriormente.

O mandatário reforçou que os clubes são orientados a respeitar os adversários, assim como seus símbolos, bandeiras ou qualquer outro objeto que faça alusão ao time em questão.

O pronunciamento de Carneiro se deu após a polêmica entre os líderes de duas organizadas de Palmeiras e São Paulo. Logo após a classificação do Tricolor à semifinal, Henrique Gomes, o 'Baby', presidente da Independente, afirmou que liberaria o chopp para os torcedores se a bandeirinha de escanteio do time alviverde fosse chutada por algum atleta são-paulino.

Em resposta, Marcelo Lima, líder da Torcida Uniformizada do Palmeiras (TUP), publicou uma série de vídeos nas redes sociais pedindo aos torcedores palmeirenses que invadissem o gramado do Allianz Parque em caso de chute na bandeirinha de escanteio do Verdão.

Logo após a publicação do rival, Henrique Gomes, o 'Baby', presidente da Torcida Independente, respondeu ao pedido do líder da TUP. O líder da organiza afirmou, em post nas redes sociais, que Luciano já chutou a bandeirinha uma vez e "vai chutar de novo".

As semifinais do Estadual começam neste domingo, com o duelo entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). Palmeiras e São Paulo decidem a última vaga para a final na segunda-feira, no Allianz Parque, às 21h35.

Veja a nota do presidente da FPF na íntegra

Prezado Presidente,

Com as semifinais do Paulistão Sicredi se aproximando, protagonizado por dois clássicos icônicos do Futebol Mundial, a Federação Paulista de Futebol vem por meio deste ofício reforçar o orgulho por organizar tais partidas, que, sem dúvida, irão marcar a história do nosso esporte.

Os dois jogos, Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo, serão exibidos nacional e internacionalmente, com estádios repletos de torcedores e, portanto, a nossa responsabilidade como organizadores e clubes é ainda maior.

Nesse sentido, e na esteira da campanha contra a intolerância MENOS ÓDIO, MAIS FUTEBOL, construída em parceria com os 16 clubes do Paulistão Sicredi, a Federação Paulista de Futebol reforça a solicitação para que todos os integrantes das delegações, incluindo atletas, treinadores e comissões técnicas, sejam respeitosos com seus adversários.

Pedimos uma atenção especial para que todos sejam orientados a respeitar seus oponentes, os símbolos dos clubes, bandeiras ou qualquer outro item presente nos estádios que façam alusão às agremiações rivais.

Qualquer ação que incite ódio, revolta do público ou de seus adversários é prejudicial ao espetáculo e à competição que tanto prezamos.

A Federação Paulista de Futebol segue à disposição de todos os clubes e profissionais para que todas as melhores soluções sejam encontradas e tenhamos partidas com excelência.

Agradecemos de antemão a atenção e desejamos sorte a todos nas partidas.

Atenciosamente,

Reinaldo Carneiro Bastos



presidente da FPF