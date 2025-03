Presidente da Fifa se diz indignado com racismo e manda recado a Luighi

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, emitiu nota oficial em apoio ao atacante Luighi, do Palmeiras, que sofreu racismo em jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20.

O que aconteceu

O dirigente da entidade revelou indignação com os atos de racismo e declarou apoio ao jovem do Palmeiras: "Estou profundamente indignado com o abuso racista sofrido pelo jogador Luighi, do time sub-20 do Palmeiras, no Paraguai. É de partir o coração ver um jovem jogador ser levado às lágrimas por um comportamento tão vergonhoso [...]. Luighi, nós o apoiamos e temos o compromisso de lutar por um futebol em que todos sejam tratados com o respeito que merecem".

"O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e união - e tudo começa com os jovens e a base", declarou Infantino. Luighi presenciou um torcedor do Cerro Porteño imitando um macaco em direção ao camisa 10 do Palmeiras sub-20, Figueiredo. O camisa 9 ainda sofreu com cusparadas, direcionadas por torcedores do clube paraguaio.

Em entrevista à TV Palmeiras Sportingbet, o jogador pediu o fim do racismo no futebol: "Até quando a gente vai viver isso? O recado que eu mandaria é para as pessoas que fazem esse tipo de racismo, que parem. Você não está no corpo da pessoa que sofreu o racismo. Como falei, há muitas pessoas assim no mundo e até quando vai existir pessoas assim? E até quando o futebol vai admitir isso?"

Veja a nota publicada pelo presidente da Fifa

Estou profundamente indignado com o abuso racista sofrido pelo jogador Luighi, do time sub-20 do Palmeiras, no Paraguai. É de partir o coração ver um jovem jogador ser levado às lágrimas por um comportamento tão vergonhoso. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e união - e tudo começa com os jovens e a base.

A FIFA se mantém firme na luta contra o racismo. Nosso compromisso vai além das palavras - continuamos a implementar medidas rigorosas, reforçar as sanções e expandir os programas educacionais para erradicar a discriminação.