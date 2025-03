Por dentro da cabeça de Dorival: quais as surpresas que o técnico prepara?

Do UOL, no Rio e em Santos

O técnico Dorival Júnior adotou mistério para não revelar as surpresas que prepara na seleção brasileira.

O que pode mudar?

A utilização de três zagueiros e a nova escolha por um time sem centroavante são duas das possibilidades da seleção para os jogos contra Colômbia e Argentina.

Dorival convocou cinco zagueiros e apenas um lateral-esquerdo: Guilherme Arana. Danilo tem a função de curinga para todas as posições defensivas, seja na zaga ou nas duas laterais.

No ataque, o treinador já sinalizou que não vai ter uma referência, apesar de ter convocado o centroavante João Pedro, do Brighton, Igor Jesus, do Botafogo, foi de titular a ausência na lista.

Dorival Júnior disse que "qualquer informação" pode ajudar o adversário e fugiu de algumas perguntas na entrevista após a convocação para os jogos dos dias 20, contra a Colômbia, no Mané Garrincha, e dia 25, diante da Argentina, no Monumental de Núñez.

Pressionado por melhores resultados, o treinador teve quase quatro meses para analisar os rivais e fechar a lista dos convocados.

Os 23 chamados dão algumas pistas do que pode acontecer em campo. Na quinta colocação das Eliminatórias, o Brasil enfrentará a Colômbia, quarta na tabela, e a líder Argentina para tentar encontrar um novo caminho.

É um exercício que vocês precisam fazer. Não vou dar sinal nenhum, tudo que eu falo aqui bate do outro lado, e facilita a preparação do adversário. Por isso tentamos esconder alguma coisa. É justamente no sentido de preservar o que preparamos para essa partida. Observamos muito bem os adversários, já enfrentamos a Colômbia e temos conhecimento do que enfrentaremos. Jogos de ótimo nível. Estaremos preparados independentemente da formação.

Dorival Júnior

Três zagueiros?

Dorival foi questionado sobre a possibilidade de mudar a formação e desconversou, sem negar a hipótese.

A convocação de cinco zagueiros abre essa margem para novo esquema. Danilo mais uma vez será um postulante a defensor, mas também uma opção para as laterais.

Ele poderia ser um terceiro zagueiro pela esquerda, como atuou na Juventus, abrindo espaço para Vanderson ou Wesley, dois laterais-direitos ofensivos pelo outro lado.

Guilherme Arana foi o único lateral-esquerdo convocado. Em caso de necessidade, Danilo e Murillo podem exercer a função do ala canhoto.

Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos e Murillo brigam por duas ou três vagas na defesa. Magalhães tem status de titular absoluto, enquanto Alisson é o favorito para o gol.

Configuração para o que pensamos dos dois adversários. Confio na versatilidade. Você citou o Danilo, ele atua em qualquer função da última linha, a lateral, posição de ofício, e também zagueiro central ou terceiro homem. Assim como jogou como lateral-esquerdo.

Dorival Júnior

Ausência de centroavante

Dorival abriu mão de Igor Jesus e deve apostar novamente em um ataque móvel, sem uma referência.

João Pedro pode ser esse 9, mas a tendência é que ele seja reserva de um ataque formado por meia-atacantes.

O treinador iniciou sua trajetória na seleção sem centroavante, mas depois tentou Pedro (que se lesionou), Endrick e Igor Jesus. A opção agora deve ser voltar ao início do trabalho.

Neymar, Raphinha, Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e João Pedro estão acostumados com essa liberdade no ataque. Estêvão e Savinho estão habituados a jogar mais pelo lado direito.

Quero equipe de movimentação, de mobilidade, sem ficar posicionais. Seria fundamental isso. Independentemente dos nomes, todos sabem fazer gols, se movimentam, têm qualidade. Precisamos mudar comportamento e atacar espaço. A grande maioria das equipes grandes não tem atacante de ofício.

Dorival Júnior

Neymar é titular?

A escalação de Neymar dependerá da sequência de jogos no Santos e de como ele desempenhará nos treinos pela seleção em Brasília.

Neymar vive uma série de sete partidas consecutivas como meia armador do Peixe e será titular também diante do Corinthians, no domingo.

Dorival vê Neymar como potencial titular, mas vai analisar sua condição física para tomar essa decisão.

Pela "hierarquia" da seleção, o ataque poderia ser composto por Neymar, Raphinha, Rodrygo e Vini Jr. Todos teriam liberdade de movimentação, alternando entre meia, ponta e falso 9.

Neymar já atuou por duas partidas no Santos por 90 minutos. Em algumas dessas ele vem sendo poupado nos minutos finais. Depende muito dessa sequência que terá agora, de como vai se apresentar. Vamos tomar a decisão quando ele estiver aqui.

Dorival Júnior

E os meio-campistas?

André, Bruno Guimarães, Gerson e Joelinton devem brigar por duas vagas no meio-campo da seleção brasileira.

Essa dinâmica passa pela titularidade de Neymar. Se o astro sair jogando, o meio pode precisar de jogadores de mais marcação.

No Santos, Neymar joga quase sem responsabilidade defensiva. Dorival também não deve exigir muita marcação do camisa 10.

Bruno Guimarães e Gerson largam na frente, mas, em caso de necessidade, Joelinton, a dupla de BG no Newcastle, pode ser acionado. André corre por fora.

Bruno e Gerson são jogadores de mais construção do que marcação. Com Neymar e um ataque mais móvel, o Brasil poderia ter dificuldade contra os fortes times da Colômbia e Argentina.

Dorival tem um time na cabeça, mas vai decidir em meio aos treinos. O técnico precisa de bons resultados para não ver a pressão aumentar no cargo.