Para avançar no Paulista, São Paulo se apega em bom retrospecto em mata-matas contra o Palmeiras

O São Paulo visita o Palmeiras na próxima segunda-feira, no Allianz Parque, em busca de uma vaga na final do Campeonato Paulista. Para avançar no torneio, o Tricolor se apega ao ótimo retrospecto contra o rival em mata-matas.

Ao todo, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram em jogos eliminatórios 22 vezes. O clube do Morumbis saiu vitorioso em 17 ocasiões (classificações ou títulos) e foi derrotado pelo rival apenas cinco vezes.

O último encontro eliminatório ocorreu em fevereiro do ano passado pela Supercopa Rei. O Tricolor venceu o time alviverde nos pênaltis por 4 a 2, após empate sem gols no tempo normal, ficou com o título e ampliou a vantagem sobre o Palmeiras.

? Quinta-feira de treino com foco total na semifinal do Paulistão! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/zDQ4BAIyzr ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 6, 2025

O São Paulo também leva vantagem no retrospecto recente em mata-matas contra o rival. Na "Era Abel Ferreira", as equipes se encontraram em jogos eliminatórios seis vezes, com quatro vitórias são-paulinas e duas palestrinas.

A última vez que os times se enfrentaram em uma semifinal de Paulista também terminou com classificação do São Paulo. Em 2019, a equipe, na época comandada por Cuca, derrotou o Palmeiras nos pênaltis, em pleno Allianz Parque.

No palco da decisão de segunda-feira, inclusive, houveram quatro confrontos eliminatórios nos últimos anos, com dois triunfos do Tricolor e dois do Verdão. Em 2022 e 2023, pelas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, respectivamente, o São Paulo eliminou o rival.

Agora, o time de Luis Zubeldía espera ampliar a vantagem do clube do Morumbis diante do Palmeiras. O Choque-Rei está marcado para às 21h35 (de Brasília).