Palmeiras sofreu racismo em 2023, e vítima acabou punida pela Conmebol

Luighi não é o primeiro jogador do Palmeiras a sofrer racismo no Paraguai em partida contra o Cerro Porteño. Assim como ocorreu com o jovem palmeirense ontem em partida da Libertadores sub-20, o meia Bruno Tabata também foi alvo de ofensas racistas no Paraguai.

Em partida válida pela fase de grupos da Libertadores em maio de 2023, Tabata foi chamado de "macaco" por torcedores do Cerro. Na ocasião, quem foi punido foi o próprio jogador, pegando quatro meses de suspensão.

O que aconteceu

O caso ocorreu em partida da fase de grupos da Libertadores de 2023, pela 4ª rodada, no estádio General Pablo Rojas. Bruno Tabata e outros reservas do Palmeiras foram chamados de "monos" (macacos, em espanhol) por torcedores do Cerro Porteño.

Ao ouvir as ofensas, Tabata imitou o gesto do animal, no sentido de denunciar o que estava acontecendo. A Conmebol puniu o jogador com quatro meses de suspensão, por suposto ato racista. A entidade afirmou que o jogador violou o artigo 15.1 do Código Disciplinar.

O código diz o seguinte: "Qualquer jogador ou oficial que insultar ou atentar contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, tendo como motivos a cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será suspenso por pelo menos dez (10) partidas ou por um período mínimo de quatro (4) meses".

No episódio de maio de 2023, o Cerro Porteño foi multado em 100 mil dólares e teve uma arquibancada parcialmente fechada na partida seguinte. O Palmeiras tentou recorrer da decisão da Conmebol quanto à punição de Tabata, mas sem sucesso.

No caso de Luighi, a diretoria do Palmeiras reclama que nem a polícia nem a arbitragem deram atenção à denúncia do jogador. João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras, disse que tentou reivindicar uma ação da polícia, "mas eles diziam que não era nada, era apenas uma brincadeira".