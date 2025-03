Palmeiras: Negócio com Evangelista é melhor do que com Andreas, diz PVC

Pensando no custo-benefício, a contratação de Lucas Evangelista é melhor para o Palmeiras do que seria a Andreas Pereira, disse Paulo Vinícius Coelho, o PVC, no De Primeira, nesta sexta (7).

O negócio entre o Palmeiras e o meio-campista do Red Bull Bragantino está em risco, já que ele apresentou uma alteração na primeira bateria de exames no clube alviverde.

É um negócio melhor do que o Andreas Pereira. A característica dos jogadores é parecida. O Lucas Evangelista pode jogar de 8, de 10 e de 7, como falso ponta direita, como meia e na função do Richard Ríos. E ele não tem um recorde de assistências ou de gols - como o Andreas, que não é de gol e passe para gol.

Mas são jogadores que entram no espaço vazio, que descobrem espaço atrás das linhas, espaço onde não vão marcar. Só que o Andreas Pereira ia custar 18 milhões de euros e o Evangelista, aproximadamente R$15 milhões. Então, é uma característica igual por um preço diferente.

PVC

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.