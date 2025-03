Oscar diz que jogadores sofrem no sintético: 'Não é nós contra o Palmeiras'

O meia Oscar rodou o mundo do futebol, mas se deparou com uma novidade em seu retorno ao Brasil: ele contou que nunca havia jogado em gramado sintético na carreira.

O astro do São Paulo disse que os jogadores sofrem neste tapete e destacou que a manifestação dos atletas não é uma briga contra o Palmeiras, e sim contra a grama artificial.

Não é a gente contra o Palmeiras, é contra os gramados sintéticos. Eu, particularmente, é a primeira vez que estou jogando no gramado sintético, na Europa não jogava, na China não tinha. Estou vendo que os jogadores estão sofrendo, os dois jogos no sintético acabei não jogando muito [no Allianz e no Pacaembu], mas vi os companheiros. Alisson sofreu com o tornozelo. Esperamos um gramado melhor.

Oscar, em entrevista coletiva

O que aconteceu

Oscar endossou a manifestação conjunta de jogadores contra o gramado sintético no futebol brasileiro. Lucas Moura, seu companheiro de equipe, foi um dos arquitetos do movimento junto de Neymar e Thiago Silva. O Palmeiras e outros times que possuem gramado sintético em sues estádios rebateram.

O meia atuou por mais de dez anos no exterior, somando sua passagem pela Premier League e pela China, mas disse que a grama artificial é novidade para ele. Em entrevista realizada hoje no CT são-paulino, o jogador de 33 anos afirmou que ainda não tinha jogado em superfície sintética na carreira.

Oscar em ação durante jogo entre São Paulo e Guarani pelo Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O camisa 8 só esteve em campo por 13 minutos nos dois jogos do São Paulo em gramados sintéticos no Paulistão. Ele foi poupado no duelo contra a Portuguesa, no novo Pacaembu, e entrou na reta final do clássico contra o Palmeiras, pela fase de grupos. Até agora, ele já disputou 11 confrontos, sendo titular e ficando os 90 minutos em campo na maioria deles.

Oscar não terá como fugir do sintético na semi contra o Palmeiras, na próxima segunda, dia 10. O Alviverde tem o mando de campo por registrar uma campanha melhor no torneio, e o confronto único será na casa verde.

Ele também cornetou a data da partida, que não será realizada no final de semana. O Allianz Parque terá um show no sábado, dia 8, e alinhou previamente com a FPF para o duelo ser na segunda —já que o Corinthians joga no domingo. O São Paulo reclamou da decisão da Federação.

A gente, como jogador e torcedor, jogar sábado e domingo é mais gostoso, somos mais acostumados. Mas estamos preparados para jogar em qualquer data. É uma questão que cabe à diretoria e FPF decidirem.

O que mais Oscar disse

Função de Oscar não muda com os três zagueiros ou linha de quatro: "Independentemente se joga com três zagueiros ou no 4-2-3-1, a gente tem que jogar bem como equipe, A minha função não muda muito, tenho um estilo que gosto de ajudar, voltar, estar com a bola, de qualquer forma a minha função não muita muito não".

Diferenças dos esquema para a equipe: "Com os três zagueiros, como a equipe está jogando, a gente não perdeu e sofreu muito pouco, deu muita pouca chance ao adversário. A gente também esperava isso na linha de quatro e não estava conseguindo. Não é jogador, é a forma da equipe jogar. A gente tem dois esquemas que joga muito bem, fizemos bons jogos em ambos, é importante ter essa variação também".

Rivalidade do Choque-Rei recente: "Na minha época já era um grande clássico aqui em São Paulo, sempre teve essa rivalidade. Lógico que conheço muito bem a rivalidade, acompanhava mesmo de longe, sou são-paulino. A gente espera que essa inimizade que tem um clube com o outro fique fora de campo apenas, e que em campo vença o melhor".