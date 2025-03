Oscar pede punição para torcedores de atos racistas contra Luighi

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

Oscar, do São Paulo, foi mais um jogador a prestar solidariedade e apoio a Luighi, após o atacante do Palmeiras ser vítima de racismo em jogo no Paraguai.

O que aconteceu

Em entrevista no CT do São Paulo, Oscar lamentou o episódio e cobrou uma punição para os envolvidos. "Vem acontecendo esse crime no futebol sul-americano, e a gente espera que as pessoas que fazem isso sejam punidas", disse Oscar.

A gente fica triste e espera que alguma coisa possa acontecer com as pessoas que fizeram esse ato de racismo Oscar, jogador do São Paulo

Oscar sabe que as manifestações são importantes, mas diz que são as autoridades e entidades quem têm de agir. "A gente pode fazer manifestações, mas racismo é crime. Sai do futebol. Polícia e federações são quem têm de tomar alguma decisão e precisam punir quem comete racismo. A gente apoia que racistas sejam punidos", finalizou o meia são-paulino.

Oscar é mais um jogador a apoiar Luighi. Nesta sexta-feira (7), Vini Júnior se manifestou em suas redes sociais parabenizando o jogador do Palmeiras por seu posicionamento e cobrando a Conmebol. "Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. Nunca!", postou Vini.

O jogador do Palmeiras foi chamado de "macaco" durante partida contra o Cerro Porteño, na cidade de San Lorenzo, pela Libertadores sub-20. Essa não é a primeira vez que um jogador do Palmeiras sofre racismo em uma partida contra o time paraguaio. Em 2023, Bruno Tabata também foi alvo da mesma ofensa racista e, após responder aos xingamento, foi punido pela Conmebol com quatro meses de suspensão.