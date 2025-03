Oscar, do São Paulo, comenta polêmica de chute em bandeirinha: "Cada um comemora do seu jeito"

Oscar, meio-campista do São Paulo, comentou as polêmicas que envolvem o Choque-Rei da próxima segunda-feira (9). Um dos assuntos foi a famigerada comemoração chutando a bandeira de escanteio do adversário. Para o 8 do Tricolor Paulista, cada jogador pode celebrar de sua maneira, contato que mantenha o respeito ao rival.

"Primeiro, eu não vi isso. Mas, eu acho que quando você faz um gol cada um comemora do seu jeito. Acho que a gente tem que ter respeito pelos adversários, mas na hora de comemoração cada um comemora do seu jeito. Acho que tem que respeitar a outra equipe e isso aí tem que ficar fora de campo. Não pode afetar nada. Quando você faz um gol, quando você está ganhando, a única coisa que é importante que os jogadores cobrem ali é o respeito pelo time que está perdendo", disse Oscar, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

A questão passou a ser debatida após o Choque-Rei de 2024, válido pelo Campeonato Brasileiro. Luciano comemorou o gol pelo São Paulo chutando a bandeirinha do Palmeiras e, por isso, recebeu cartão amarelo. A torcida alviverde, porém, parece não ter engolido o ato do camisa 10 rival.

Na última terça-feira, Marcelo Lima, líder da Torcida Uniformizada do Palmeiras (TUP), publicou uma série de vídeos nas redes sociais pedindo aos torcedores palmeirenses que invadissem o gramado do Allianz Parque em caso de chute na bandeirinha de escanteio do Verdão.

Logo após a publicação do rival, Henrique Gomes, o 'Baby', presidente da Torcida Independente, respondeu ao pedido do líder da TUP. O líder da organiza afirmou, em post nas redes sociais, que Luciano já chutou a bandeirinha uma vez e "vai chutar de novo".

Pela semifinal do Campeonato Paulista, o São Paulo de Oscar visita o Palmeiras em jogo que está marcado para a próxima segunda-feira. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, sendo confronto único. Em caso de empate ao fim dos 90 minutos, a decisão do finalista será nos pênaltis. Quem avançar, enfrenta o vencedor de Corinthians x Santos.