Neymar já abdicou de dinheiro; ele quer estar em casa, diz Marcelo Teixeira

Apesar de não ter conversado com Neymar sobre a permanência após o fim do contrato - até junho deste ano -, Marcelo Teixeira acredita que o camisa 10 tem motivos para ficar. O dirigente participou do De Primeira, nesta sexta (7).

Marcelo Teixeira afirmou que está feliz com os resultados já obtidos com o retorno de Neymar e destacou que o jogador já abriu mão de dinheiro para vir ao Santos, citando alguns fatores que conectam o atacante à Vila Belmiro

Vai continuar tendo propostas, situações das mais diversas. Quem não quer ter o Neymar? Mas ele está tão ambientado? Não conversamos sobre continuidade, estamos vivendo este momento, um momento importantíssimo de reconstrução, de nós pavimentarmos bem. Tudo como está sendo feito e dando resultados.

Ele já abdicou de recursos financeiros, ele já demonstrou isso: não está preocupado com questões financeiras, com contratos, com recursos, benefícios. Nitidamente, no retorno ao Santos, ele quer estar em casa, estar feliz, liderando um movimento.

Marcelo Teixeira: Neymar fez Santos aumentar valor de patrocínio em 12 vezes

O mandatário santista também destacou como o Santos tem aumentado as receitas desde a chegada de Neymar.

São números expressivos que demonstram o acerto do Santos em trazer o Neymar, o acerto do Neymar em ter a vontade de voltar à sua casa e, com isso, há uma possibilidade enorme de você continuar aumentando a receita, como já está acontecendo.

Só um exemplo, estávamos vendendo uma propriedade da camisa por R$ 500 mil no período de um ano, e conseguimos a venda no mesmo período de um ano por 1 milhão de dólares [aproximadamente R$ 5,8 milhões na cotação atual]. Então, isso é o efeito Neymar.

