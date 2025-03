Neymar é preservado em treino do Santos, mas não preocupa para semifinal do Paulista

Na tarde desta sexta-feira, o Santos avançou na preparação para o clássico contra o Corinthians, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Esse foi o terceiro e penúltimo treino da equipe antes do confronto decisivo pelo Estadual. Neymar não foi a campo nos 20 minutos de atividade liberados à imprensa, mas não preocupa.

O camisa 10 fez trabalhos de reforço muscular na região interna do CT Rei Pelé e foi preservado de parte da atividade desta sexta-feira por precaução. Apesar disso, o atacante não preocupa para o clássico alvinegro e deve ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha.

No último domingo, Neymar foi substituído no segundo tempo na vitória sobre o Red Bull Bragantino em função de um desconforto na coxa. O craque, porém, garantiu após a partida que está bem fisicamente e só sentiu a sequência desgastante de jogos.

O restante dos jogadores começou os trabalhos já no gramado com um aquecimento, que contou com circuitos e trocas de passes. Na sequência, o Peixe realizou um treino técnico de finalizações, além também de uma atividade tática focada na bola parada.

Caixinha deve contar praticamente com força máxima para o embate diante do Corinthians. Os únicos desfalques da equipe são os laterais Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Souza (lesão no tornozelo direito), e o meia Hyan (lesão no joelho direito).

Com isso, para o clássico alvinegro, a tendência é que o treinador mantenha a base do 11 inicial que engatou a grande sequência no Paulistão nas últimas rodadas. O Peixe vive bom momento e vem de quatro vitórias consecutivas - a última delas contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelas quartas de final.

O elenco santista ainda tem mais um dia de preparação para ajustar os últimos detalhes antes da semifinal do Paulistão. Embalado, o Santos visita o Corinthians neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O último clássico alvinegro terminou com derrota do Santos. O Peixe perdeu para o rival por 2 a 1, também na Neo Química Arena, ainda pela fase de grupos. Agora, o time santista busca um resultado diferente para garantir a vaga na final do Estadual.