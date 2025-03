Na Vila Belmiro, Santos apresenta três reforços para o time feminino; veja detalhes

Na manhã desta sexta-feira, o Santos promoveu uma coletiva de imprensa na Vila Belmiro e apresentou três novos reforços para o time feminino. A goleira Stefane e as zagueiras Pardal e Ana Alice, que já estão treinando com a equipe, se disseram orgulhosas de poder representar as Sereias da Vila.

Pardal firmou vínculo com o Santos até dezembro de 2026, enquanto Ana Alice e Stefane assinaram contrato com o clube até o fim de 2025.

"É uma honra poder representar esse grande clube que é o Santos. Espero conseguir fazer um grande ano, como puder fazer nas outras equipes, e poder sair campeã, para colocar o Santos no lugar de onde ele não deveria ter saído nunca", declarou Pardal.

"É um prazer estar aqui e poder representar essa equipe tão grande que é o Santos. Muitos não sabem, mas era um desejo meu poder vestir essa camisa. Achava que não ia conseguir, mas Deus é muito bom e me proporcionou viver esse momento. Estou muito feliz. Vou entregar o meu melhor", complementou Ana Alice.

"É muito gratificante para mim estar aqui. Apesar de ter ficado cinco anos no futebol universitário, eu acredito que minha carreira tenha sido grandiosa pelo começo, porque a minha formação foi com a Seleção Brasileira. Tudo que eu aprendi tecnicamente e taticamente eu aprendi com a formação. Passei cinco anos na Seleção de base, então acredito que venho para agregar muito e com certeza ajudar o Santos a conquistar títulos. Com certeza, acho que esse ano temos um elenco muito forte, muito novo, e acredito que vamos brigar por grandes coisas", disse Stefane.

É DAQUI A POUQUINHO! ?? Acompanhe AO VIVO a coletiva das zagueiras Ana Alice e Pardal, e da goleira Stefane! ???? Assista em https://t.co/b3XEbXMSmR pic.twitter.com/ExCyilWyYd ? Santos FC (@SantosFC) March 7, 2025

Na atual temporada, o Santos feminino viverá uma realidade um pouco diferente da qual está acostumado. No fim do ano passado, a equipe foi rebaixada e, agora, disputará a Série A2 do Campeonato Brasileiro. O torneio está previsto para acontecer de 14 de maio a 19 de novembro.

Além da Série A2 do Brasileirão feminino, as Sereias da Vila também disputarão outras duas competições neste ano: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. O principal objetivo destacado por Pardal e Ana Alice, desse modo, é voltar à elite do futebol brasileiro e recolocar a equipe no topo.

"É um desafio. Eu acho que a nossa vida é feita de desafios. Sabemos o tamanho do Santos, então nosso objetivo principal é colocar o Santos onde ele deve estar, que é lá em cima. Sabemos da nossa responsabilidade, então vamos trabalhar muito para colocar o Santos em seu devido lugar. Tenho certeza que, com o elenco que temos esse ano, temos tudo para estar entre os melhores, subir para a primeira divisão e, ano que vem, brigar por grandes coisas", afirmou Ana Alice.

"É uma responsabilidade muito grande. Todas que chegaram esse ano sabiam da responsabilidade, e viemos para mudar a história. Não é fácil estar numa Série B, mas é um desafio muito grande. Tenho certeza que quem chegou como quem já estava estão muito comprometidas para levar o Santos de volta à elite. Estamos dando nosso melhor para poder colocar o Santos de novo lá", concluiu Pardal.

As Sereias da Vila chegam para esta temporada com um elenco bastante modificado. Mais de 15 jogadoras deixaram o Santos ao fim do ano passado e o clube se reforçou no mercado. No comando técnico, Caio Couto foi mantido e espera ajudar o time a garantir o retorno à Série A1 do Brasileirão Feminino.