Metrô fará operação especial em semi do Paulista e decisão na Libertadores

Do UOL, em São Paulo

O Metrô de São Paulo terá operação especial em duas noites na próxima semana devido ao clássico entre Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Paulistão, e do jogo do Corinthians na pré-Libertadores.

O que aconteceu

O Metrô confirmou ao UOL que o horário de operação será estendido, caso necessário, em função dos dois jogos. Assim, a Companhia de transporte atenderá todos os torcedores que comparecerão aos jogos na capital paulista.

As estações que estarão disponíveis para embarque são Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera, ambas da Linha 3-Vermelha, cada uma nos dias das respectivas partidas em questão. A operação vai acompanhar o andamento dos duelos, possibilitando a entrada dos torcedores até pouco após ao apito final.

As demais funcionarão apenas para desembarque.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque na próxima segunda, dia 10, a partir das 21h35 (de Brasília). Se terminar empatada no tempo regulamentar, a semifinal será decidida nos pênaltis, podendo estourar o horário tradicional de operação diária do Metrô, até meia-noite. Por isso, o funcionamento da estação Palmeiras-Barra Funda foi ampliada.

O Corinthians, por sua vez, recebe o Barcelona-EQU na Neo Química Arena na quarta, dia 12, às 21h30. O time equatoriano venceu o jogo de ida por 3 a 0, mas o duelo também pode ir para a disputa por pênaltis se o clube do Parque São Jorge reverter a desvantagem na 3ª fase preliminar. Nesse cenário, a estação Corinthians-Itaquera receberá passageiros até um período após o encerramento da partida.

O Metrô reforça que é importante o torcedor se dirigir à estação o quanto antes e sugere a compra antecipada das passagens. A Companhia ampliou a operação por causa das partidas, mas não fixou um horário específico de extensão.

Recomendações do Metrô

É importante que os torcedores que optarem pelo Metrô, dirijam-se a essas estações o mais rápido possível. Além disso, é recomendada a compra antecipada das viagens e atenção especial na utilização das escadas rolantes. Vale lembrar também que o consumo de bebidas alcoólicas é proibido no interior das estações e nos trens.

Para evitar surpresas desagradáveis, não expor objetos de valor ao deixar as estações, transportar bolsas e mochilas junto ao corpo e celulares e objetos de valor não devem ficar à mostra.

Caso o passageiro presencie algum comportamento inadequado durante a viagem, pode denunciar a um funcionário, pelo aplicativo Metrô Conecta ou ainda pelo SMS 9 7333-2252. Nossos seguranças estão prontos a atender toda e qualquer ocorrência.