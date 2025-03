Mauro Cezar: Ramón não entende o que acontece no Corinthians, ou não assume

As entrevistas mais recentes de Ramón Díaz estão desconectadas com o que está acontecendo dentro de campo no Corinthians, disse Mauro Cezar Pereira, no Posse de Bola, nesta sexta (7).

Para o colunista, as declarações do treinador argentino sinalizam que ele realmente não entende o que se passa com seus comandados ou que não quer admitir que a equipe vive um mau momento.

O técnico [Ramón Díaz] dá demonstrações seguidas de que, ou não entende o que está acontecendo, ou prefere não assumir, com entrevistas muito infelizes. [O Corinthians] se meteu em situação complicada, mas já vinha preparando o torcedor para isso há duas semanas. Os jogos contra a Universidad Central foram sofríveis, péssimos, e davam sinais do que poderia ser a partida contra o Barcelona-EQU.

Mauro Cezar Pereira

