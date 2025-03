Marcos Pezão é suspenso por um ano após testar positivo no exame antidoping

O peso-pesado brasileiro Marcos Rogério 'Pezão' foi suspenso por um ano após testar positivo no antidoping. O exame foi feito fora de competição no dia 13 de janeiro e a substância Anastrozol, que é proibida a qualquer momento pelo UFC por estar na classe de itens que estimulam hormônio e moduladores do metabolismo dos atletas, foi detectada.

A agência de testes de drogas do UFC (CSAD) detalhou a cooperação do brasileiro, que enviou uma extensa documentação médica devido a um problema clinico que ele sofre. A organização afirmou que Pezão e seu médico, durante uma entrevista sobre o caso, disseram que ele não usou a substância para ter vantagem competitiva e tomou a substância por engano. Após a análise, a Combat Sports Anti-Doping puniu o peso-pesado com seis meses de suspensão, mas como ele já tinha falhado em um teste em 2017, a pena subiu para um ano.

"De Lima (Pezão) não verificou pessoalmente o status proibido da prescrição antes de usá-la, nem contatou ninguém da Equipe de Conformidade Antidoping do UFC para obter ajuda para verificar o status da prescrição", disse a CSAD em nota.

Quando será o retorno de Pezão?

Após a segunda punição em relação ao doping na carreira, Marcos Rogério só pode retornar ao MMA a partir do dia 24 de janeiro de 2026. Vale lembrar que o brasileiro já está inativo há um ano e o último duelo foi contra Junior Tafa no UFC 298, quando superou o adversário por nocaute no segundo round. Em 18 duelos pela maior organização do mundo, Pezão acumula 11 vitórias e sete derrotas.