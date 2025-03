Marcelo Carvalho: Cerro é reincidente em racismo; não se trata com multa

O episódio de racismo de torcedores do Cerro Porteño (PAR) contra o atacante Luighi, do Palmeiras, na Copa Libertadores sub-20, não é isolado, apontou Marcelo Carvalho, diretor do Observatório Racial no Futebol, em participação no UOL News, nesta sexta (7).

Marcelo apontou que, desta forma, uma multa seria uma punição branda demais para o clube paraguaio, que deve receber uma pena mais severa da Conmebol desta vez.

A gente tem encaminhado para as federações e para a Conmebol os casos que a gente monitora e o histórico desses casos. O Cerro Porteño, por exemplo, não é o primeiro caso que acontece lá. Existe uma reincidência.

Não dá para tratar como multa porque é a primeira vez. Não é a primeira. Então, a atitude tem que ser mais pesada.

Marcelo Carvalho, diretor do Observatório Racial no Futebol

O atacante do Palmeiras foi alvo de racismo durante o jogo contra o Cerro Porteño, nesta quinta-feira, pela Libertadores sub-20, no Paraguai. A partida foi disputada no estádio Ghunter Vogel, na cidade de San Lorenzo.

Luighi levou uma cusparada, denunciou xingamento de "macaco" ao árbitro da partida e chorou no banco de reservas. Ele desabafou na entrevista após o jogo e se revoltou com a falta de uma pergunta sobre o episódio. A entrevista foi feita por um prestador de serviço da transmissão oficial da Conmebol, que é instruído protocolarmente a perguntar sobre o jogo, segundo apurou o UOL.

É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Me fala... até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Vocês vão perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. O que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente está aprendendo aqui.

Luighi, na saída de campo

O Palmeiras divulgou nota condenando os atos racistas e disse que "irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos".

Já a Conmebol afirmou, também em nota, que "medidas disciplinares apropriadas serão implementadas, e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área".

O Cerro Porteño publicou nota oficial em repúdio ao caso racista, e relatou que "quaisquer provocações não devem ter respostas preconceituosas".

