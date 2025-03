Lula repudia racismo contra Luighi e cobra ações de Fifa, Conmebol e CBF

O presidente Lula publicou em suas redes sociais uma nota de repúdio ao ato racista sofrido pelo jogador Luighi, do Palmeiras, durante a Libertadores sub-20. O governante cobrou ainda ações da Fifa, Conmebol e CBF.

O que aconteceu

O presidente do Brasil declarou apoio ao atleta e cobrou uma ação das entidades máximas do esporte. Além de Lula, a presidente Leila Pereira, do Palmeiras, confirmou em entrevista coletiva que vai pedir a exclusão do Cerro Porteño, clube ao qual pertencem os torcedores que cometeram o ato de racismo, da Copa Libertadores.

Todo apoio ao nosso jovem Luighi, do Palmeiras, vítima de ato racista no Paraguai. O futebol significa trabalho coletivo, superação e respeito. Racismo significa o fracasso da humanidade. Basta de ódio disfarçado de rivalidade. O mundo não pode mais tolerar esse tipo de violência que fere a dignidade e a esperança da nossa juventude. A FIFA, a Conmebol e a CBF precisam agir e que os culpados sejam exemplarmente responsabilizados. Lula, em seu perfil oficial do X.

Na saída do gramado, após a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, o atacante do alviverde chorou e desabafou. Um torcedor imitou um macaco em direção ao camisa 10, Figueiredo, enquanto outro cuspiu no camisa 9, que reclamou aos prantos a um jornalista, no final do confronto, sobre o não questionamento sobre o caso.