Lucas Evangelista apresenta alteração em exame e passará por nova avaliação para assinar com o Palmeiras

O meio-campista Lucas Evangelista irá esperar mais alguns dias antes de, de fato, assinar o contrato com o Palmeiras. Vindo do Red Bull Bragantino, o jogador passou por exames no Verdão, mas teve detectada uma pequena alteração em um dos exames da parte clínica.

Assim, ele vai passar por uma avaliação complementar com a realização de novos exames nos próximos dias. Apesar disso, a negociação entre Palmeiras e Bragantino está fechada e o Verdão segue otimista para concretizar o negócio.

A informação foi publicada primeiro pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

No negócio para a aquisição de Lucas Evangelista, o Palmeiras acertou a ida do volante Fabinho, formado nas categorias de base do clube, para o Bragantino. A Cria da Academia também vai em definitivo para o Massa Bruta.

Lucas Evangelista chegaria como o sétimo reforço do Palmeiras na temporada. Antes dele, o Verdão contratou os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, o volante Emiliano Martínez, além dos atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque.

Nesta temporada, pelo Red Bull Bragantino, Evangelista disputou 13 jogos, sendo titular em 11 e marcando três gols. Acertado com o Palmeiras, não foi relacionado para o último jogo do Massa Bruta, que acabou eliminado pelo Santos, na semifinal do Campeonato Paulista.