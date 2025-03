Lesão no joelho de Pedro Henrique preocupa o Ceará

O Ceará derrotou o América-RN pela Copa do Nordeste, mas carrega uma preocupação para a sequência da temporada. O atacante Pedro Henrique deixou a partida com dores no joelho e será avaliado nesta sexta-feira.

"Atacante Pedro Henrique foi substituído após um lance em que sentiu dores no joelho direito. O atleta foi examinado no vestiário e realizará exame de imagem nesta sexta-feira, 7", destacou o Ceará.

A contusão aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo. Pedro Henrique sentiu o joelho após sofrer uma queda com um atleta do América-RN. Ele deixou o campo chorando.

Ex-Corinthians, Pedro Henrique tem sido uma boa opção ofensiva do Ceará em 2025. O atacante já marcou quatro gols em dez jogos na temporada.