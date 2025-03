Julio Gomes: Times brasileiros devem abandonar Libertadores após racismo

As equipes brasileiras deviam abandonar a Libertadores sub-20 após mais um caso de racismo e, em último caso, também se retirar dos torneios continentais profissionais, disse Julio Gomes, no UOL News Esporte, nesta sexta (7).

Para o colunista, a melhor resposta possível para o episódio que envolveu o atacante Luighi, do Palmeiras, é abandonar a competição imediatamente e exigir que um plano socioeducativo seja implementado pela Conmebol. Em caso de negativa da entidade que comanda o futebol sul-americano, os clubes deveriam se retirar também das competições profissionais e o país não deveria transmiti-las.

Tem que abandonar o torneio todos os clubes brasileiros [Palmeiras, Flamengo e Fortaleza]. As televisões brasileiras não deveriam transmitir o torneio. E o Brasil deveria, através da CBF ( mas eu acho que deveria ser algo do Ministério de Igualdade Racial), elaborar um plano de trabalho e exigir [que seja implementado pela] Conmebol.

Se não houver resposta da Conmebol, os clube não deveriam disputar as competições profissionais sulamericanas - nem a Libertadores e nem a Sul-Americana. Só assim que vai ter uma resposta a esse problema.

Julio Gomes

