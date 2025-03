José Mourinho fala sobre demissões em massa no Manchester United e o treinador Ruben Amorim

O ex-treinador do Manchester United, José Mourinho, comentou sobre a atual situação de seu antigo clube. O português foi perguntado sobre a recente onda de demissões no time e também sobre o trabalho do atual técnico Ruben Amorim.

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile futbolcumuz Ça?lar Söyüncü, Rangers FC ile oynayaca??m?z kar??la?ma öncesinde bas?n mensuplar?yla bir araya geldi. #UEL #FBvRFC Detaylar için ? ? Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 5, 2025

"Para ser sincero, eu não sei muito sobre o que está acontecendo. Eu conheço o Sir Jim Ratcliffe (CEO do United). Não digo que somos grandes amigos, mas temos uma boa relação. Eu o conheço bem. Ele me convidou para sua casa algumas vezes. Eu o vejo como uma boa pessoa e um ótimo empresário. E claro, sinto por aqueles que sei que perderam seus empregos, mas acredito que isso seja pelo bem do time", disse Mourinho à Sky Sports.

O treinador do Fenerbahce (Turquia) também comentou sobre o atual técnico do Manchester United, o português Ruben Amorim. Disse que, desde sua saída do United, não conversaram para além de mensagens de Natal.

"Ele é um bom garoto. Sempre muito respeitoso comigo. Nós tivemos uma boa relação por alguns anos. Ele sabe que quero o seu bem", comentou.

José Mourinho treinou o Manchester United de 2016 a 2018, tendo vencido uma Europa League, uma Copa da Liga Inglesa e duas Supercopas da Liga Inglesa. Após deixar o United, treinou o Tottenham, a Roma e comanda atualmente o Fenerbahce.