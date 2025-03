Joia do São Paulo, Ryan completa cinco jogos seguidos no banco e segue em busca de espaço

Destaque do São Paulo na Copinha e uma das principais pr0messas da base, o atacante Ryan Francisco ainda tenta conquistar seu espaço no profissional. No entanto, o jovem de 18 anos não vem recebendo muitas oportunidades.

O jogador assistiu do banco de reservas a vitória do São Paulo sobre o Novorizontino, por 1 a 0, na última segunda-feira, no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Assim, ele chegou a cinco jogos seguidos sem entrar em campo.

Antes do duelo contra o Novorizontino, Ryan também ficou no banco contra São Bernardo, Ponte Preta, Palmeiras e Velo Clube. A última vez que o atacante jogou faz quase um mês. No dia 2 de fevereiro, ele entrou no segundo tempo do empate com a Inter de Limeira.

Ryan foi o grande destaque da campanha campeã do São Paulo na Copinha. Em oito jogos disputados, o Made In Cotia marcou dez gols e anotou uma assistência.

Após o exímio desempenho no torneio de base, Francisco foi fundamental na vitória do São Paulo sobre a Portuguesa, por 2 a 1, pela quinta rodada do Estadual. O atacante entrou aos 37 minutos do segundo tempo e marcou um golaço nos acréscimos para garantir o triunfo ao Tricolor.

Mesmo após o gol, Ryan seguiu com poucos minutos em campo. No jogo seguinte, contra o Santos, entrou mais uma vez na reta final da segunda etapa. Depois, jogou apenas contra a Inter de Limeira.

Um dos motivos que explica o pouco tempo de jogo a Ryan é a concorrência no setor. Calleri e André Silva - artilheiro da equipe no ano - ainda estão à frente do jovem e vêm recebendo mais oportunidades com o técnico Luis Zubeldía.

Ryan espera voltar a ganhar minutos na segunda-feira, contra o Palmeiras, pela semifinal do Paulista. A bola rola no Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).