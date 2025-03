Hugo Moura vê elenco do Vasco confiante e mira virada sobre o Flamengo no Carioca

Nesta sexta-feira, o Vasco realizou mais um treino para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. Após o treinamento, o volante Hugo Moura falou suas expectativas para a partida e valorizou a vitória contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil.

Resumo do treino de hoje + entrevista com o Hugo Moura já disponível na VascoTV ?? ? https://t.co/Ya9T2r4P4c #VascoDaGama pic.twitter.com/zcbemKa1i3 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 7, 2025

O volante declarou confiança para o jogo de volta e falou que a atuação contra o Nova Iguaçu foi importante para impulsionar o elenco do Vasco.

"Acho que conseguimos fazer tudo que o professor (Fábio Carille) pediu, fomos mais ofensivos e saímos com o 3 a 0. Esse resultado nos dá confiança para enfrentarmos o segundo jogo dessa semifinal", disse o atleta.

"Tenho certeza que entraremos com a mesma personalidade e a mesma confiança. Faremos tudo para podermos sair com a vitória e com a classificação", completou.

Revelado pelo Flamengo em 2018, Hugo Moura teve poucas oportunidades pelo Rubro-Negro, atuando 31 vezes durante os quatro anos que ficou na equipe. Entretanto, sua passagem na Gávea foi marcada por empréstimos, que culminaram na sua venda para o Athletico-PR, em 2022.

Hugo Moura foi contratado pelo Vasco em 2024, por empréstimo. Contudo, sua importância na equipe e o rebaixamento do Athletico-PR resultaram na sua permanência em definitivo no Gigante da Colina no começo de 2025, por R$ 12 milhões.

Vasco e Flamengo entram em campo neste sábado, às 17h45 (de Brasília), para decidir a vaga à final do Campeonato Carioca.

O Gigante da Colina joga em desvantagem após perder o jogo de ida por 1 a 0, no último sábado, no Nilton Santos.