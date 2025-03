Grêmio e Internacional encerram preparação para a final do Gaúcho

Nesta sexta-feira, Grêmio e Internacional encerraram a preparação para o Gre-Nal de número 445, válido pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Gaúcho.

No Tricolor, os atletas iniciaram as atividades com um aquecimento com bola, comandado pelos preparadores físicos da equipe. Posteriormente, o técnico Gustavo Quinteto e sua comissão técnica coordenaram um treino tático, acertando os últimos ajustes para o confronto.

Antes do término das atividades, os atletas ainda fizeram exercícios em campo reduzido.

O Internacional, por sua vez, optou por realizar o treino com portões fechados.

Para o duelo, a torcida colorada esgotou os ingressos disponibilizados para o setor visitante.

O Gre-Nal 445 acontece neste sábado, às 17h45 (de Brasília), na Arena do Grêmio.