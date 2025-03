Giro europeu: Monaco empata com Toulouse e chega ao 7º jogo seguido sem vencer como visitante no Francês

Nesta sexta-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o Monaco visitou o Toulouse no Stadium Municipal de Toulouse e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Takumi Minamino, Frank Magri deixou tudo igual para os mandantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Adi Hutter emendou o sétimo jogo seguido sem vencer fora de casa. Agora são três empates e quatro derrotas. Assim, seguiu em quarto, com 44 pontos. O Toulouse, por sua vez, continuou em oitavo, agora com 34 conquistados.

O Monaco retorna aos gramados no sábado (15), contra o Angers, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 15h (de Brasília), no Stade Jean Bouin. Um dia depois, o Toulouse encara o Strasbourg no Stade de la Meinau, também pela 26ª rodada da competição. Desta vez o jogo acontece às 13h15.

Os gols

O placar foi aberto aos 17 minutos da etapa inicial. Mika Biereth soltou rasteiro para Minanimo dentro da pequena área. Assim, o atleta do Monaco apenas empurrou para as redes.

Já aos 46 do segundo tempo, Frank Magri recebeu de Aron Donnum e finalizou do lado esquerdo do gol para vencer o goleiro Radoslaw Majecki.

Já pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, o Cagliari recebeu o Genoa na Sardegna Arena e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Nicolas Viola, enquanto Maxwel Cornet empatou.

Assim, o Cagliari seguiu em 15º, agora com 26 pontos. A equipe possui quatro pontos a mais que o Empoli, primeiro time da zona de rebaixamento. O Genoa, por sua vez, alcançou 32 somados, em 12º.

Mainz bate Borussia Mönchengladbach e alcança quarta vitória seguida no Alemão

O Mainz aumentou sua sequência de vitórias no Campeonato Alemão. A equipe visitou o Borussia Mönchengladbach no Borussia-Park, pela 25ª rodada da competição, e venceu por 3 a 1, com gols de Paul Nebel, Dominik Kohr e Nadiem Amiri. Stefan Lainer foi quem diminuiu para os mandantes.

Deste modo, o Mainz alcançou seu quarto triunfo seguido e subiu para a terceira colocação, agora com 44 pontos. O Borussia, por sua vez, seguiu em oitavo, com 37 conquistados.