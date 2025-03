FPF e Ministério do Esporte reforçam repúdio por ato racista contra Luighi

A Federação Paulista de Futebol (FPF) e o Ministério do Esporte se pronunciaram sobre o caso de racismo sofrido pelo atacante Luighi na noite desta quinta-feira. As entidades repudiaram o ato contra o jogador do Palmeiras, se solidarizando com o clube e atleta.

Durante a vitória do Verdão contra o Cerro Porteño por 3 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores Sub-20, o jogador brasileiro foi alvo de ataques dos torcedores adversários. No final da partida, a transmissão mostrou Luighi chorando no banco de reservas.

"Este novo episódio, marcado também pelas lágrimas e indignação de Luighi ao conceder entrevista pós-jogo, não pode passar impune. A FPF se solidariza com o jogador, seus companheiros de equipe e o Palmeiras, reafirmando a sua posição intransigente contra o racismo no futebol e na sociedade", escreveu a federação no Instagram.

A FPF reforçou a necessidade de que "medidas duras sejam tomadas contra esta triste e criminosa prática, punindo de forma rigorosa o torcedor que cometeu tal ato".

O Ministério do Esporte do Brasil também abordou o caso: "O Ministério do Esporte manifesta sua profunda indignação e repúdio aos atos de racismo sofridos pelos jogadores do Palmeiras Sub-20, em especial o atleta Luighi, durante a partida contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores Sub-20, realizada nesta quinta-feira (6), no Paraguai. Reiteramos que o racismo é crime e não será tolerado em hipótese alguma. Este Ministério exigirá, junto à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), uma investigação rigorosa do ocorrido e a aplicação das sanções cabíveis aos responsáveis, conforme as normas vigentes. É imperativo que as leis sejam cumpridas com rigor para coibir e erradicar qualquer manifestação discriminatória no esporte. Nos solidarizamos com os atletas afetados e com toda a comunidade esportiva brasileira, reafirmando nosso compromisso inabalável na luta contra o racismo e na promoção de um ambiente esportivo justo, inclusivo e respeitoso para todos".

Após o ocorrido, outros clubes do futebol brasileiro se posicionaram nas redes sociais, repudiando o ato racista. A CBF também se pronunciou sobre o caso e que fará uma representação à Conmebol cobrando mais rigor da entidade nas punições.