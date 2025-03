Fãs do Liverpool têm vitória contra Uefa em corte após confusão em final da Liga dos Campeões

Um grupo de torcedores do Liverpool conquistou uma vitória nos tribunais em uma disputa com a Uefa nesta sexta-feira. A entidade que rege o futebol europeu tentou rejeitar um processo iniciado por centenas de fãs do clube inglês, a respeito da confusão ocorrida na final da Liga dos Campeões em maio de 2022, mas não teve sucesso em sua demanda.

Uma corte localizada na cidade de Liverpool analisou uma petição da Uefa, feita em julho de 2024, pedindo o fim do processo na Inglaterra. A entidade alegava que a Justiça britânica não tinha jurisdição para analisar o caso. Assim, um grupo com cerca de 800 torcedores conseguiu manter sua demanda por compensações financeiras após o caos que tomou conta daquela decisão.

"Esta é uma decisão jurídica histórica para os torcedores do Liverpool em sua batalha por justiça contra a Uefa. A Uefa agora terá que responder a eles nos tribunais ingleses. Todos os torcedores de futebol devem poder assistir aos jogos com segurança", afirmou Jill Paterson, um dos advogados que representa esse grupo de torcedores.

A Uefa já havia feito um acordo com outro grupo de fãs do Liverpool no ano passado. No entanto, não teve sucesso com este outro grupo na Justiça britânica.

Os torcedores baseiam suas demandas num relatório independente que chegou à conclusão de que a Uefa falhou na segurança dos torcedores. O documento responsabiliza a entidade por um "número elevado de quase acidentes que quase levaram a um desastre" antes daquela partida decisiva, entre Liverpool e Real Madrid - os espanhóis venceram por 1 a 0.

Aquela final, disputada no fim de maio de 2022, foi marcada por uma grande confusão antes do início da partida. O caos se instalou no perímetro do Stade de France, nos arredores de Paris, quando torcedores com ingressos não conseguiam acessar o estádio. Isso atrasou o início da partida em 30 minutos.

Houve ainda excessos por parte de fãs e policiais. Torcedores conseguiram pular grades e invadir o estádio enquanto responsáveis pela segurança foram filmados usando gás lacrimogêneo contra os torcedores. Os fãs do Liverpool foram os mais prejudicados pelas dificuldades na entrada do estádio e acusaram policiais de tratamento desproporcional e agressivo.