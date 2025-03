Ex-atleta olímpico é um dos 10 criminosos mais procurados do FBI

Ex-atleta olímpico, o canadense Ryan James Wedding entrou para a lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI, a polícia federal dos Estados Unidos.

Atualmente com 43 anos, Wedding competia como snowboarder e participou das Olimpíadas de Inverno de 2002, em Salt Lake City. Hoje ele é suspeito de ser o "chefão" de uma organização criminosa que trafica drogas e comete assassinatos no Canadá, Estados Unidos e México.

O que aconteceu

O FBI colocou Ryan Wedding na lista dos dez criminosos mais procurados dos EUA. O ex-atleta é suspeito de liderar uma operação internacional de tráfico de drogas, envolvendo toneladas de cocaína transportadas da Colômbia para o México, Estados Unidos (sobretudo na Califórnia) e Canadá. Ele atualmente é conhecido pelos apelidos "James King", "Inimigo Público" e "El Jefe".

Wedding competiu no snowboard nas Olimpíadas de Inverno em 2002, na modalidade slalom paralelo. Em 2006, foi alvo de investigação nos Estados Unidos por cultivo de grandes quantidades de maconha, mas não foi preso na ocasião. Quatro anos depois, foi preso condenado por tráfico de cocaína após uma operação envolvendo um agente do FBI disfarçado de traficante de drogas.

Após deixar a prisão, o ex-atleta expandiu sua operação e passou a atuar no México, com conexões com o cartel de Sinaloa. O FBI acredita que o criminoso está escondido e protegido pelo cartel no país desde que o Departamento de Justiça dos EUA emitiu um mandado de prisão contra ele em setembro de 2024. As autoridades americanas oferecem recompensa de US$ 10 milhões (cerca de R$ 57 milhões) por informações que levem à captura do criminoso.

Além do tráfico, Wedding é suspeito de múltiplos assassinatos relacionados às drogas, como encomendar a morte de rivais e até mesmo usuários de drogas em débito com a organização criminosa. As acusações que envolvem Wedding constam no título 21 do Código dos EUA, a compilação geral de leis federais americanas.

O chamado "Estatuto Kingpin", ou "Lei do Chefão das Drogas", prevê penas de no mínimo 20 anos de prisão para grandes traficantes de drogas, podendo chegar à prisão perpétua. Já os assassinatos envolvendo conspiração para o tráfico de drogas, como é o caso de Wedding, são punidos com pena de prisão perpétua obrigatória, sem possibilidade de condicional, ou pena de morte.