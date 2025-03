Everaldo pede para ser chamado de Eve no Fluminense e fala sobre semifinal do Carioca

Contratado junto ao Bahia, o atacante Everaldo decidiu assumir o apelido Eve. Na manhã desta sexta-feira, durante apresentação no time carioca, o jogador explicou sua preferência que já aparece nas costas de sua camisa no Fluminense.

"Desde cedo, minha família me chamava de Eve. Até pouco tempo, eu era chamado de Everaldo no futebol, mas decidir colocar Eve porque é mais simples. Everaldo é um nome legal, o meu foi em homenagem ao lateral do Grêmio campeão do mundo (de 1970). Minha mãe achou bonito. Mas prefiro o Eve", disse o atleta.

A chegada de Eve trouxe um impacto importante ao ataque do Fluminense. Em quatro jogos, mesmo não sendo titular, ele soma quatro participações em gols ? balançou as redes uma vez e deu outras três assistências.

"Estou muito feliz, não só eu, como todos que acabaram de chegar, fomos bem recebidos, é um grupo bom de trabalhar. Já tive oportunidade de entrar, contribuindo com gols e assistências e estou aqui para isso, para ajudar", afirmou o jogador, que analisou a vantagem de quatro gols na semifinal do Carioca diante do Volta Redonda, adversário de domingo. "Futebol tem momentos traiçoeiros, não podemos dar margem para erro".

Eve considera que sua versatilidade pode ajudar a ganhar mais espaço no Fluminense. Ele está pronto para atuar em várias funções no ataque, seja centralizado ou pelos lados.

"Gosto de ser centroavante, mas gosto de sair pelo lado também, tanto que meu ano no Bahia foi jogando pelo lado. Eu tenho versatilidade para ser de área e também contribuir pelo lado e com assistências. Mas meu foco é sempre o gol", disse.