Endrick fora da seleção é 'surpreendente', diz jornal: 'Aproveita as poucas oportunidades'

A ausência de Endrick na convocação da seleção brasileira para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 foi uma surpresa para a imprensa europeia, em especial na Espanha, que acompanha de perto a carreira do atacante na Espanha. Na quinta-feira, o técnico da seleção, Dorival Júnior, optou por nomes como Matheus Cunha e João Pedro para a mesma posição do ex-Palmeiras.

O jornal As, da Espanha, classificou a decisão do treinador como "surpreendente", destacando que Endrick "aproveita os poucos minutos" que tem no Real Madrid desde que chegou, em agosto. O treinador Carlo Ancelotti tem utilizado o atacante, principalmente, na Copa do Rei. Ele soma quatro gols em quatro jogos e é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Julián Álvarez.

Endrick já havia sido ausência na lista de Dorival em novembro. Desde que foi chamado pela primeira vez, no final de 2023, o atacante esteve em todas as demais convocações da seleção. Nas poucas oportunidades que teve pelo clube merengue, marcou seis gols em 534 minutos - uma média de um a cada 89 minutos disputados com a camisa do Real Madrid.

Pela seleção, Endrick foi convocado para 14 jogos e entrou em campo em 13 oportunidades. No último mês, a imprensa espanhola afirmou que o atacante planejava deixar o Real para ganhar mais minutos e ganhar novas oportunidades na seleção. Quando ficou fora da convocação, em novembro, a escolha de Dorival foi pelos "poucos minutos" de Endrick na equipe principal.

Segundo apurou o Estadão, no entanto, o atacante ainda tem o desejo de permanecer no Real e se desenvolver sob o comando de Ancelotti - que depositou confiança no atacante antes mesmo de chegar à Espanha, garantindo que permaneceria na equipe principal, sem ser emprestado Castilla. Ele chegou a ser sondado pelo West Ham na última janela de transferências, mas o negócio não progrediu.

"Pelas características dele, não vai ser um Rodrygo ou um Vinícius, ele tem características diferentes", disse Ancelotti, em fevereiro, sobre uma comparação de Endrick com outros brasileiros do elenco. "Vai ser um grande atacante, não tenho dúvidas. Não há caso Endrick, por enquanto."