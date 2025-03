Elenco do Corinthians tem forte discussão após derrota para o Barcelona no Equador

A derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU na última quarta-feira teria deixado o clima no elenco do Corinthians bem quente. Após o jogo, os jogadores do Timão teriam discutido fortemente no vestiário, usando tons de cobrança uns com os outros depois do mau futebol apresentado em Guaiaquil.

Um dos envolvidos na discussão seria o holandês Memphis Depay, que já ficou irritado ao fim da primeira etapa com a falta de oportunidades criadas para o ataque do Timão.

Mesmo com a forte cobrança entre vários atletas do elenco, não houve agressões entre os jogadores, mas sim apenas falas e uma grande irritação com o resultado, que dificultou a vida do Corinthians na Libertadores.

A informação sobre a forte discussão do elenco corintiano após a derrota para o Barcelona-EQU foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho. Até agora, o Corinthians não se manifestou sobre o ocorrido.

Apesar das discussões, o clima de cobrança é tratado como normal no Corinthians. Casos parecidos já teriam acontecido outras vezes, como revelou o lateral Matheuzinho após o empate em 1 a 1 com o Universidad Central-VEN semanas atrás.

"Após o jogo (contra a UCV), só faltou a gente sair na mão entre nós. Porém, é uma cobrança que temos que fazer mesmo entre nós, porque sabemos da nossa capacidade. Infelizmente, não produzimos nem 1% daquilo que podemos produzir no jogo. Subimos um pouco o tom, falamos o que achamos do jogo, o que podemos melhorar e a postura que deveríamos ter tido", disse Matheuzinho, em entrevista ao podcast Podpah.

Agora, o Corinthians precisa vencer o Barcelona-EQU por três gols de diferença no jogo de volta para continuar vivo com o sonho de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. A segunda partida entre as equipes acontecerá na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes, o Timão possui um duelo decisivo em casa pela semifinal do Campeonato Paulista. O clube do Parque São Jorge enfrenta o Santos neste domingo, às 18h30, em jogo único valendo vaga na decisão do estadual.