Vão levar a sério? Como grandes clubes europeus devem encarar Super Mundial

O tradicional jornal norte-americano The New York Times fez uma análise de como os principais times europeus irão encarar Super Mundial de Clubes da Fifa de 2025, que acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

A Europa estará representada por 12 times na competição. São eles: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Atlético de Madri, Inter de Milão, Juventus, Benfica, Porto e RB Salzburg.

O jornal cita, por exemplo, que o Real Madrid tem preocupação com a questão do calendário. Ainda assim, considera o clube merengue torneio importante para o marketing e para as finanças. O campeonato começa duas semanas após o término das principais competições do Velho Continente —a decisão da Liga dos Campeões, por exemplo, acontece no dia 31 de maio.

Imagem: Reprodução

Veja as avaliações do jornal:

Chelsea

O Chelsea leva o torneio a sério há muito tempo. Os Blues também veem isso como uma oportunidade genuinamente boa de ganhar títulos

Manchester City

O City está abraçando o formato renovado e a chance de adicionar um novo troféu à sua coleção. Quando chegarem lá, eles tentarão vencer

Real Madrid

A diretoria do Real Madrid é geralmente a favor do Mundial de Clubes, mas o presidente Florentino Perez, o técnico Carlo Ancelotti e alguns jogadores destacaram suas preocupações com o calendário. Apesar das dúvidas, eles consideram o torneio muito importante para o marketing e as finanças

Bayern de Munique

O Bayern é muito popular nos Estados Unidos e está ansioso para passar um tempo diretamente com a base de torcedores por lá. Dadas as restrições do futebol alemão sobre a realização de jogos competitivos no exterior, esta é uma rara chance de fazer algo diferente

PSG

Fontes próximas à direção do Paris Saint-Germain admitem que a organização por trás do Mundial de Clubes não foi perfeita, mas acham que é algo positivo para o ecossistema do futebol. No geral, é visto como uma potencial 'cereja do bolo' para a temporada

Borussia Dortmund

Financeiramente, o Mundial de Clubes chega em um momento conveniente para o Dortmund. Os pagamentos da Fifa são promissores, principalmente considerando que o elenco deve passar por uma profunda reformulação (...) Socialmente, é uma oportunidade. O Dortmund está em um grupo de clubes da elite da Alemanha que acredita que o futebol local devia fazer mais para crescer e que outras equipes deveriam estar atentas a mercados férteis, como os Estados Unidos (...) O torneio será um sucesso? O clube não tem certeza. O horário dos jogos é não ajuda os torcedores alemães e não está claro qual será o interesse do público norte americano

Atlético de Madri

O Mundial de Clubes é visto como uma grande oportunidade — em muitos níveis diferentes. Ganhar um prestigioso torneio internacional em solo americano tornaria o clube ainda mais valioso para compradores interessados

Veja a agenda dos clubes brasileiros:

Palmeiras (Grupo A)

15/06: Palmeiras x Porto (20h de Brasília), MetLife Stadium, East Rutherford

19/06: Palmeiras x Al Ahly (14h de Brasília), MetLife Stadium, East Rutherford

23/06: Inter Miami x Palmeiras (23h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami

Botafogo (Grupo B)

15/06: Botafogo x Seattle Sounders (21h de Brasília), Lumen Field, Seattle

19/06: PSG x Botafogo (20h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles

23/06: Atlético de Madri x Botafogo (14h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles



Flamengo (Grupo D)

16/06: Flamengo x Espérance (23h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia

20/06: Flamengo x Chelsea (16h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia

24/06: León x Flamengo (23h de Brasília),Camping World Stadium, Orlando



Fluminense (Grupo F)

17/06: Fluminense x Borussia Dortmund (14h de Brasília), MetLife Stadium, East Rutherford

21/06: Fluminense x Ulsan (20h de Brasília), MetLife Stadium, East Rutherford

25/06: Mamelodi Sundowns x Fluminense (17h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami