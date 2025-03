Doncic e LeBron comandam e Lakers conquistam 8ª vitória seguida na NBA

A aguardada parceria entre LeBron James e Luka Doncic já começa a dar resultados no Los Angeles Lakers. Cada vez mais entrosados, os dois astros do time comandaram as ações na vitória da equipe californiana sobre o New York Knicks por 113 a 109, na noite desta quinta-feira (6). Foi o oitavo triunfo consecutivo dos Lakers.

A sequência levou a franquia do meio da tabela para a vice-liderança da Conferência Oeste, com um retrospecto de 40 vitórias e 21 derrotas. Só está atrás do Oklahoma City Thunder, com 51/11. Já a equipe de Nova York é a terceira colocada do Leste, com 40/22. Ambos os times buscam confirmar nas próximas semanas a vaga direta nos playoffs.

Nesta quinta, Doncic fez valer sua contratação, azeitando sua parceria com LeBron. Foram 32 pontos do reforço, com um "double-double", por ter anotado 12 assistências. Já o veterano se aproximou de dois dígitos em três fundamentos diferentes: 31 pontos, 12 rebotes e oito assistências.

A dupla ofuscou a grande performance de Jalen Brunson, cestinha da partida, com 39 pontos - registrou ainda 10 assistências. Os Knicks chegaram a liderar o último quarto com vantagem superior a 10 pontos, o que exigiu empenho dos Lakers para buscar a reação e confirmar a vitória.

Outro time em momento de reação na temporada regular da NBA é o Golden State Warriors. Após frequentar a parte inferior da tabela, fora até mesmo da zona de classificação do play-in (a repescagem dos playoffs), os Warriors já ocupam o sexto posto, na zona de classificação direta aos playoffs, com 35 vitórias e 28 derrotas.

O último triunfo aconteceu na noite desta quinta, sobre o Brooklyn Nets por 121 a 119, fora de casa. Stephen Curry foi o grande nome da partida, com 40 pontos. Jimmy Butler contribuiu com 25 enquanto o brasileiro Gui Santos, que começou na reserva, anotou seis pontos, três rebotes e três assistências nos 24 minutos em que esteve em quadra.

Pelos Nets, Cameron Johnson foi o destaque individual, com 26 pontos. Cam Thomas registrou 23. Foi o 41º revés dos Nets na temporada regular. O time de Nova York soma apenas 21 vitórias e ocupa modesto 11º lugar, fora da zona de classificação ao play-in.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Orlando Magic 123 x 125 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 119 x 121 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 124 x 118 Indiana Pacers

Boston Celtics 123 x 105 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 97 x 109 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 113 x 109 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Toronto Raptors x Utah Jazz

Miami Heat x Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x New York Knicks