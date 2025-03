Djokovic elogia "equilíbrio, profissionalismo e dedicação" de João Fonseca

O jovem João Fonseca está chamando a atenção dos principais nomes do tênis internacional. Aos 18 anos, ele já faturou um ATP 250 e agora está na briga com gigantes no Masters 1000 de Indian Wells. Lenda da modalidade, Novak Djokovic destacou o desempenho do brasileiro.

"Quando você é tão jovem, não tem muito a perder e muito a ganhar. Mas você começa a chamar a atenção das pessoas, o apoio, e tudo isso vai se acumulando e acompanhando a evolução do jogador e chega a um ponto em que vai se tornar pressão e expectativa. Acho que ele está lidando muito bem com isso", disse Djokovic, que foi além.

"Não o conheço muito bem pessoalmente, mas pelo que vi ele tem muito equilíbrio, profissionalismo e dedicação na sua forma de jogar, no seu comportamento e no seu ambiente, algo que já vimos nos últimos anos com o Alcaraz", completou o sérvio.

Djkovic considera que João Fonseca pode chegar entre os melhores do mundo no tênis. "Ele tem potencial para ser um astro do esporte, sem dúvida, e vem do Brasil, um dos maiores países do mundo que ama tênis e vive o esporte com paixão. Seria ótimo se o tênis tivesse um craque brasileiro, o primeiro depois do 'Guga' Kuerten, o ídolo de tantas crianças, um cara incrível e um grande campeão, então desejo tudo de bom para ele", afirmou.