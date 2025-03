Diretor do Barcelona avalia possível volta de Neymar: 'não é o momento'

Diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador Deco falou sobre os boatos de uma possível volta de Neymar ao clube catalão.

O que aconteceu

Deco disse que não é o momento de Neymar e Barcelona se reunirem. O ex-meia exaltou a história do brasileiro no clube catalão e disse que as histórias nem sempre se repetem.

Neymar foi um fenômeno que passou por aqui, fez o que fez, ganhou o que ganhou. Às vezes essas histórias não se repetem ou podem se repetir, nunca se sabe, mas acho que não é o momento de o Barcelona pensar em Neymar ou dele pensar nisso Deco, em entrevista à TNT Sports

O diretor do Barcelona, porém, não descartou um eventual regresso de Neymar ao clube no futuro. O craque brasileiro vestiu a camisa grená entre 2013 e 2017, período em que fez 105 gols em 186 jogos e conquistou títulos como Campeonato Espanhol (2014/15 e 2015/16), Liga dos Campeões (2014/15) e Mundial de Clubes da Fifa (2015).

Obviamente Neymar é um jogador importante, acho que se um dia uma situação como essa surgisse, o cenário deveria ser bom para Neymar e para nós. Um time de futebol se faz com equilíbrio, com cabeça

Primeiramente, acho que Neymar precisa ser feliz novamente, aproveitar o futebol. Não vejo lugar melhor para ele no momento do que o Brasil, no Santos, que é o clube dele. Eu o apoio, quero que ele seja feliz porque a Seleção precisa dele. Todo mundo que gosta de assistir futebol precisa ver um Neymar feliz

Neymar de volta ao Barcelona?

Neymar tem sido destaque nas manchetes de jornais e sites internacionais como o "The Athletic", da Inglaterra, e o "Sport", da Espanha. O jornal espanhol escreveu que o Barcelona não prioriza Neymar, mas está de olho no seu desempenho no Santos. "Primeiro faz 15 gols pelo Santos e depois analisamos sua contratação", teria dito o clube catalão ao brasileiro.

As notícias cresceram após a entrevista de André Cury. O empresário disse que Neymar não deveria ter saído do Barcelona e que "voltaria com muita alegria" se tivesse oportunidade. A declaração foi dada à rádio catalã RAC1.

Segundo apurou o UOL Esporte, Neymar e seus representantes ainda não discutem o futuro e só pensam no Santos e na seleção brasileira. O clube da Vila Belmiro vê Neymar plenamente feliz e quer a extensão do vínculo pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.