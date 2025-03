Cruzeiro apresenta uniforme principal para a temporada 2025

O Cruzeiro apresentou o novo uniforme para a temporada de 2025 nesta sexta-feira. Em parceria com a Adidas, o lançamento exalta o hino do clube e contou com a participação de ídolos e atletas da equipe masculina e feminina.

Ricardinho, ex-jogador e recordista de títulos pelo Cruzeiro, e Vanessinha, dona do primeiro gol da Raposa no futebol feminino profissional, são alguns que marcam a presença na campanha de divulgação.

POIS NA REALIDADE É UM GRANDE CAMPEÃO! ?? Mostre que o Cruzeiro mora dentro do seu coração com a nova camisa estrelada já disponível em https://t.co/7xFOY0DG2f ou diretamente via adidas app. #adidasFootball pic.twitter.com/22n5e5lk43 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) March 7, 2025

A nova camisa tem o azul como cor predominante na parte frontal e nas costas, enquanto as mangas são brancas com três listras azuis que representam a Adidas. Por fim, no peito, o escudo do Cruzeiro volta a estampar o uniforme. Meias e calções brancos completam o kit principal.

Uma novidade do lançamento é a tecnologia AEROREADY, um tecido antitranspirante que mantém o conforto no campo e nas arquibancadas.

O novo uniforme do Cruzeiro já está disponível para a compra, tanto no site oficial da Adidas quanto nas lojas físicas do clube mineiro. O modelo feminino e masculino custa R$ 399,99, enquanto o modelo infantil é R$349,99.

Os sócios 5 estrelas do Cruzeiro têm descontos nas lojas oficiais físicas e online do clube.

A estreia do lançamento poderá acontecer contra o Mirassol na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, a partida será no final de março, ainda sem um horário definido.