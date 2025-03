Cristiano Ronaldo marca, mas Al-Nassr empata com o Al-Shabab pelo Campeonato Saudita

O Al-Nassr recebeu o Al-Shabab, nesta sexta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. No Al-Awwal Park, a partida terminou empatada em 2 a 2. Ayman Yahya e Cristiano Ronaldo marcaram para o time da casa. Enquanto Abderrazak Hamdallah e Mohammed Al Shwirekh balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Al-Nassr segue na 4ª posição do Campeonato Saudita, com 48 pontos, três atrás do Al-Qadsiah, 3° colocado. Esse foi o segundo jogo seguido da equipe de Cristiano Ronaldo sem vitória na competição. Por outro lado, o Al-Shabab permanece na 6ª posição, com 40 pontos.

O Al-Nassr volta a campo nesta segunda-feira, às 15 horas (de Brasília), quando recebe o Esteghlal, do Irã, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, no Al-Awwal Park. O Al-Shabab encara o Al-Orobah na próxima quinta-feira, às 16 horas, pela 25ª rodada do Campeonato Saudita, no Al Shabab Stadium.

O time visitante abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Após pênalti de Nawaf Boushal sobre Daniel Podence, Abderrazak Hamdallah foi o responsável pela cobrança e converteu. No entanto, o Al-Nassr conseguiu a virada ainda antes do intervalo.

Aos 47 minutos, após cobrança de falta de Cristiano Ronaldo, a bola explodiu na zaga adversária e sobrou para Ayman Yahya, que bateu de primeira e deixou tudo igual no placar. Na sequência, Ali Al-Hassan tentou lançamento para Sadio Mané. O zagueiro conseguiu cortar, mas a sobra ficou com Cristiano Ronaldo. O craque português bateu forte cruzado e marcou o segundo do Al-Nassr, aos 51.

Já na segunda etapa, o zagueiro Mohammed Al-Fatil recebeu cartão vermelho direto por destruir uma chance clara de gol e deixou o time da casa com um a menos, aos sete minutos. Com a vantagem numérica, o Al-Shabab chegou ao empate aos 22. Cristian Guanca bateu escanteio e Mohammed Al Shwirekh cabeceou para o fundo das redes.