Corinthians teve Tchoca exposto e G. Henrique x Memphis após derrota

O clima esquentou no vestiário do Corinthians após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, na Copa Libertadores. Samir Carvalho e Lívia Camillo deram bastidores das discussões entre os jogadores na Live do Clube, nesta sexta (7).

Samir: Discussão teve Gustavo Henrique x Memphis

Três a zero foi para virar o vestiário. E foi o que aconteceu. Eu conversei com dois atletas. Eles me falaram que a discussão foi forte, que teve o pessoal do 'deixa disso', mas que não teve cadeirada e nem 'vias de fato'. Um jogador comprou a briga do outro. Teve um problema entre o Gustavo Henrique e o Memphis.

O Gustavo Henrique foi quem mais cobrou no vestiário. [...] Alguns jogadores ficaram do lado dele. Teve a questão de o Memphis expor a zaga. Hoje há a divisão entre zaga e ataque. O pessoal [do lado do Memphis] está culpando os zagueiros, [dizendo que] os zagueiros não saem, [questionando] a qualidade dos zagueiros.

Samir Carvalho

Lívia: 'Maior problema foi a exposição'

O maior problema foi a exposição. 'Ah, esse tipo de erro é inaceitável', 'Isso não pode acontecer em um jogo como esse' - referindo-se ao João Pedro Tchoca. Já estava um clima bélico de um apontar o dedo para o outro e o Gustavo Henrique tomou as dores do menino [Tchoca].

O Romero ficou chocado com isso no fim do jogo. Ele disse que nunca havia visto aquilo. [...] Ele tomou a frente, disse que só ele ia falar e deixa isso bem claro. Só ele vai para a zona mista, depois. É uma situação em que as lideranças precisam atuar. O Romero deu uma dura em todo mundo.

Lívia Camillo

Samir: Ramón fora? Corinthians já tem nomes que agradam a diretoria

O Corinthians não está totalmente despreparado para lidar com um cenário em que Ramón Díaz não continue como treinador do clube nas próximas semanas, disse Samir Carvalho

Um é o Tite. E o outro é o Renato Gaúcho. [...] Antes do Ramón Díaz fechar com o Corinthians, o clube negociou com o Carille e teve uma conversa bem avançada com o Renato, que estava empregado.

Samir Carvalho

