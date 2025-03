Corinthians sofre com lesões e pode ficar sem dupla que 'anulou' Neymar

Enquanto tenta recuperar o elenco do baque sofrido contra o Barcelona-EQU na Libertadores, Ramón Díaz vive ainda a tensão de poder ficar sem nenhum dos seus volantes de combate para o clássico contra o Santos de Neymar, pela semifinal do Paulistão.

Dupla machucada

Raniele e José Martínez se recuperam de problemas físicos. O primeiro teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita durante o jogo de ida contra a Universidad Central, pela Libertadores, e o segundo sentiu um desconforto na articulação após uma pancada no joelho no jogo contra o Mirassol, pelo Paulistão.

O caso mais complicado é o de Raniele. O camisa 14 tem a estimativa de voltar mais para o final do mês, enquanto Martínez corre para ficar disponível no clássico do próximo domingo.

A dupla ajudou a 'anular' Neymar no jogo da fase de grupos. Concorrentes pela posição de primeiro volante, eles atuaram juntos na vitória do Corinthians por 2 a 1, com Raniele centralizado, e Martínez deslocado pelo lado direito.

Raniele e Neymar brigam pela bola em Corinthians x Santos, jogo do Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Neymar pouco fez na partida em Itaquera. O camisa 10 do Santos, que fazia um de seus primeiros jogos desde o retorno, quase não criou chances e acabou substituído ao longo do segundo tempo.

A solução sem Raniele e Martínez contra o Barcelona-EQU foi recuar Alex Santana. O camisa 80, apesar de pouco brilho, não comprometeu na marcação. Outra possibilidade de Ramón em um eventual cenário sem a dupla para o clássico é escalar Ryan, cria da base e que ganhou espaço com o argentino no comando.

O reencontro menos de um mês depois tem caráter ainda mais decisivo. Quem vencer o duelo na Neo Química Arena avançará à final do Paulistão.

Clássico ameniza ou piora clima

Ramón Díaz e o elenco do Corinthians chegam pressionados para a semifinal do Paulistão. Eles juntam os cacos após a derrota por 3 a 0 sofrida para o Barcelona-EQU, no jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores.

Uma classificação contra o Santos amenizará o clima, apesar da tensão. A ida à final deve acalmar os ânimos da torcida, que vive também a expectativa pelo jogo de volta contra o Barcelona-EQU, na próxima quarta-feira.

Por outro lado, a eliminação tornará o clima ainda mais hostil. Ramón Díaz e o elenco foram cobrados pelos torcedores presentes em Guayaquil na última quarta-feira, e a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, pediu o fim dos testes do treinador com o elenco e afirmou que "o passado não ganha jogo", após o argentino citar que guiou o elenco rumo à recuperação no Brasileirão do último ano.

