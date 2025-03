Corinthians revê fantasma da fase preliminar e precisa de feito inédito para avançar na Libertadores

O Corinthians está por um fio na Copa Libertadores de 2025. O Timão perdeu para o Barcelona de Guayaquil na última quarta-feira, por 3 a 0, no Equador, e precisará de um milagre para avançar à fase de grupos da competição.

Ao longo de suas 18 participações no torneio continental, a equipe do Parque São Jorge saiu derrotada do jogo de ida de um confronto eliminatório 12 vezes. O time, entretanto, só conseguiu reverter o placar e avançar de fase uma em uma única oportunidade. Em todas as outras 11, foi eliminado.

A única virada do Corinthians na Libertadores ocorreu em 2000, no duelo diante do Rosario Central, pela oitavas de final. No entanto, naquela ocasião, a vantagem dos argentinos na primeira partida era de apenas um gol (3 a 2). O clube paulista venceu o segundo encontro pelo mesmo placar e levou a melhor nos pênaltis.

O time alvinegro, portanto, nunca conseguiu reverter uma desvantagem de três gols. Além da derrota no Equador, a equipe saiu perdendo um mata-mata na competição por 3 a 0 uma única outra vez, em 1996, contra o Grêmio, pelas quartas de final. Naquele ano, o Timão chegou a vencer na volta, por 1 a 0, mas o resultado não foi suficiente para se classificar às semifinais. Os dados foram divulgados pela página Estatísticas Corinthianas.

Esta, inclusive, não seria a primeira eliminação do Corinthians na fase preliminar da Libertadores. O fantasma da queda precoce já atingiu o clube outras duas vezes - em 2011, para o Tolima-COL, e 2020, diante do Guarani-PAR.

Com a derrota por 3 a 0 em Guayaquil, a equipe do Parque São Jorge precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença no jogo de volta, em Itaquera, para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo por três gols, o duelo irá para os pênaltis. Qualquer outro placar elimina o clube paulista.

O segundo encontro entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos do principal torneio continental. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.

O próximo compromisso do Timão é novamente decisivo. E desta vez um clássico. No domingo, o time enfrenta o Santos de Neymar, às 18h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. O embate, definido em jogo único, será disputado na Neo Química Arena.