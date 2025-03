Corinthians renova contrato com patrocinadora até o final da temporada

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato com a UniCesumar, patrocinadora do clube alvinegro. O vínculo, que tinha validade até o fim de fevereiro, foi estendido até o final do ano.

"Essa renovação mostra o quanto valorizamos as parcerias no Corinthians. Nossas entregas comerciais, respeitando as regras do Clube, se moldam às necessidades das marcas. Aliamos o retorno obtido pela UniCesumar a um formato que melhor atende aos anseios de branding da parceira", disse Sandor Romanelli, Superintendente Comercial do Corinthians.

Para a @UniCesumar, ser Corinthians é fazer parte de um Bando de Loucos que canta até ficar rouco. É apoiar tudo e todos. É um sentimento que se vive e que se ensina. E ser Corinthians, acima de tudo, é nunca deixar de acreditar! É por isso que a UniCesumar está fechada com o... pic.twitter.com/8hqXZBbGav ? Corinthians (@Corinthians) March 7, 2025

A marca estampava o calção dos times masculino e feminino profissionais do Timão. Agora, estampará apenas a parte traseira do calção do futebol masculino.

"Assim como os torcedores apaixonados nunca abandonam o time, acreditamos que a educac?a?o tambe?m deve ser um compromisso para toda a vida. Na UniCesumar, incentivamos essa mesma dedicac?a?o e superac?a?o no aprendizado, porque sabemos que, com esforc?o e conhecimento, e? possi?vel conquistar grandes vito?rias dentro e fora de campo", afirmou Jose? Henrique Saviani, diretor de Relac?o?es Institucionais da UniCesumar.