Corinthians perde do São José e chega a três derrotas seguidas no NBB

Nesta sexta-feira, pelo NBB, o Corinthians recebeu o São José no Ginásio Wlamir Marques e perdeu por 77 a 72.

Com o resultado negativo, o Timão emendou a terceira derrota seguida na competição e ficou estacionado na 12ª posição da tabela, com 46,4% de aproveitamento e 41 pontos. O São José, por sua vez, se encontra na nona colocação, com 42 somados. Agora, a equipe tem os mesmos 50% de aproveitamento do Paulistano, que aparece logo acima.

O Corinthians retorna às quadras na próxima sexta-feira, contra o Mogi das Cruzes. A partida acontece novamente no Ginásio Wlamir Marques, pelo NBB. Também pela competição nacional, o São José encara o Pinheiros, desta vez no próximo dia 17. O jogo será realizado no Ginásio Henrique Villaboim.

O jogo

No primeiro quarto, ambas as equipes começaram com muitos erros. No entanto, o São José embalou três cestas de três e fechou pelo placar de 14 a 9.

Já no segundo, o São José manteve o ritmo da reta final do primeiro quarto e abriu a vantagem para 32 a 21. Assim, o técnico do Timão pediu tempo e a equipe conseguiu diminuir o prejuízo para oito pontos (36 a 29).

Até que no terceiro quarto, parecia que o Corinthians viraria após ficar com somente dois pontos atrás. O São José, porém, logo emendou mais uma boa sequência e conseguiu terminar com a vantagem de sete pontos (58 a 51).

No último quarto, o Corinthians até conseguiu responder, mas o adversário emendou outra boa sequência de bolas de três, levando o placar para 69 a 56. O Timão tentou reagir e conseguiu diminuir a desvantagem para cinco pontos, mas não tempo para mais nada.