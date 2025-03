Corinthians detalha venda dos ingressos para jogo de volta na Libertadores; veja como comprar

O Corinthians detalhou nesta sexta-feira a venda dos ingressos para o jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Na próxima quarta-feira, o Timão recebe o Barcelona-EQU, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).

A venda acontecerá de maneira escalonada através do site do clube. Os ingressos ficam disponíveis a partir das 15h desta sexta, apenas para não pagantes e PCDs. Os sócios-torcedores poderão adquirir as entradas a partir das 13h deste sábado. Já o público geral terá direito aos bilhetes a partir das 15h de segunda-feira.

Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Barcelona (??), válida pela Fase 3 da CONMEBOL Libertadores, no dia 12/03 (quarta-feira), às 21h30. Saiba mais ?? https://t.co/U5IgsUkPKA Atenção às nossas tabelas para saber os preços e os horários de... pic.twitter.com/qL2WNNwmHu ? Corinthians (@Corinthians) March 7, 2025

O preço dos ingressos varia de R$ 75,00 (Norte e Sul) a R$ 280,00 (Oeste Inferior Lateral). Os valores são os mesmos cobrados no confronto contra a Universidad Central-VEN, pela segunda fase da Libertadores. De acordo com o plano, os sócios-torcedores têm descontos em alguns setores.

O Corinthians precisa reverter a derrota de 3 a 0 sofrida no jogo de ida para avançar à fase de grupos do torneio sul-americano. Caso vença por três gols de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis. Uma vitória por quatro gols classifica o Timão ainda no tempo normal.

Antes de receber o Barcelona-EQU, o Corinthians tem compromisso pela semifinal do Campeonato Paulista. Neste domingo, o time alvinegro recebe o Santos, na Neo Química Arena, em busca da vaga na final. A bola rola a partir das 18h30.

Veja o preço dos ingressos para o duelo entre Corinthians e Barcelona-EQU

Norte - R$ 75,00

Sul - R$ 75,00

Leste Superior Lateral - R$ 110,00

Leste Superior Central - R$ 110,00

Leste Inferior Lateral - R$ 130,00

Leste Inferior Central - R$ 180,00

Oeste Superior - R$ 198,00

Oeste Inferior Corner - R$ 260,00

Oeste Inferior Lateral - R$ 280,00