Conivência do Cerro Porteño com racismo nos desiludiu, diz JP Sampaio

A omissão do Cerro Porteño diante dos atos racistas contra jogadores do Palmeiras, na Libertadores sub-20, deixou os representantes do clube paulista desiludidos, disse João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base, em participação no De Primeira, nesta sexta (7).

JP Sampaio ressaltou que, além da falta de posicionamento do clube paraguaio, a Conmebol ainda não contatou diretamente o Palmeiras e apenas se pronunciou sobre o caso por meio de nota oficial.

A gente vê o treinador do adversário achando que era encenação, que queria ganhar tempo no jogo. De tudo já falado, a gente fica mais triste com as atitudes das pessoas do próprio clube. Depois de ver o que aconteceu, entender e [não] ir no nosso vestiário e falar: 'Não concordamos'. Ou o pessoal da Conmebol. Não tivemos uma ligação, um contato. Só a nota [oficial]. Isso é o que nos deixa mais assustados. De as pessoas verem normalidade nisso.

É claro que tem que ter uma punição, mas [a reação] dos envolvidos ali, a gente fica desiludido com o ser humano. É isso que nos deixa muito tristes. [...] Ontem foi um dia de desacreditar no ser humano.

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra