Cerro Porteño se pronuncia após caso de racismo contra Luighi; veja nota

O Cerro Porteño, clube paraguaio derrotado para o Palmeiras por 3 a 0 na última quinta-feira na Libertadores sub-20, publicou nota oficial de repúdio ao ato racista contra o atacante Luighi, da equipe paulista.

O que aconteceu

O Cerro publicou nota oficial em repúdio ao caso racista, e relatou que "quaisquer provocações não devem ter respostas preconceituosas". "Em relação ao fato registrado no jogo Cerro Porteño x Palmeiras, pela Copa CONMEBOL Libertadores sub-20, expressamos que nenhuma provocação pode levar a este tipo de acontecimentos condenáveis, nossa total solidariedade ao jogador Luighi e reiteramos que desde nossa instituição condenamos veementemente todo tipo de comportamento discriminatório e comentários ofensivos", relatou o clube.

Um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco em direção ao jogador Figueiredo, enquanto outro cuspiu em Luighi. Após o duelo, o camisa 9 estava sendo questionado por um repórter paraguaio acerca do confronto, mas interrompeu a pergunta aos prantos e indagou o motivo do caso de racismo não estar na pauta.

A presidente Leila Pereira, do Palmeiras, disse que pedirá a exclusão do Cerro Porteño da Copa Libertadores: "Vamos solicitar a exclusão do Cerro da competição, porque não é a primeira vez que esse clube ataca os nossos atletas e torcedores", disse a dirigente, antes da coletiva de apresentação de Vitor Roque.

Veja a nota completa do Cerro Porteño

O Clube Cerro Porteño expressa seu total repúdio a todo tipo de atos de racismo, xenofobia e discriminação, ao mesmo tempo solicitamos o apoio de todos os atores do futebol e da própria sociedade para alcançar um futebol saudável, livre de atos que prejudicam e mancham a maior celebração do esporte.

Em relação ao fato registrado no jogo Cerro Porteño x Palmeiras, pela Copa CONMEBOL Libertadores Sub 20, expressamos que nenhuma provocação pode levar a este tipo de acontecimentos condenáveis, nossa total solidariedade ao jogador Luighi e reiteramos que desde nossa instituição condenamos veementemente todo tipo de comportamento discriminatório e comentários ofensivos em instalações esportivas, em todo o ambiente do futebol e da sociedade.