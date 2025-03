CBF endossa discurso do Palmeiras, faz denúncia à Conmebol e pede exclusão do Cerro Porteño após racismo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou a punição dos torcedores e a exclusão do Cerro Porteño, do Paraguai, da Libertadores sub-20, após caso de racismo contra o atacante Luighi, do Palmeiras., por meio de uma denúncia enviada à Conmebol.

O documento de 29 páginas cobra tolerância zero contra atos discriminatórios e exige severa punição esportiva aos torcedores e ao clube paraguaio. Na denúncia, a entidade alega que o protocolo global da Fifa contra racismo não foi cumprido pela arbitragem.

A CBF ainda encaminhou cópia dos documentos para os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Mais cedo, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu uma entrevista coletiva para tratar sobre o caso e revelou que o clube já estava trabalhando para pedir a exclusão do time paraguaio da competição. A mandatária contou também que teve longa conversa com Ednaldo Rodrigues, que colocou o corpo jurídico da CBF à disposição.

Leila ainda alertou sobre o fato de o protocolo da Fifa contra ataques racistas durante um jogo, o que também foi alegado pela CBF na denúncia. Nesses casos, a arbitragem deve paralisar a partida e identificar os responsáveis para que sejam punidos. Luighi tentou alertar o árbitro, mas nada foi feito no momento.

"O que a gente espera da Conmebol é rigor. Basta de racismo e de multas que não levam a nada. Queremos punições esportivas", declarou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Na noite de quinta-feira, Luighi e Figueiredo foram alvos de ofensas racistas por parte de torcedores do clube paraguaio durante a vitória do Verdão por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20, no Estádio Gunther Vogel. Torcedores do time paraguaio imitaram um macaco e deram cusparada em direção a Luighi, que deixou o campo chorando e desabafou em entrevista depois da partida.

O futebol deve ser espaço de igualdade e respeito. Por isso, a punição do Cerro Porteño e dos envolvidos não é apenas uma necessidade jurídica, mas uma obrigação moral e institucional, para que o combate ao racismo deixe de ser um discurso vazio e passe a ser uma realidade concreta", escreveram os diretores da CBF no documento.

Na denúncia, a CBF citou o histórico de impunidade em relação a atos racistas no futebol sul-americano e que as sanções aplicadas são "na maioria das vezes, insignificantes para coibir novas ocorrências". O mesmo discurso foi enfatizado pela presidente do Verdão, que prometeu ir até as últimas consequências para punir os responsáveis.