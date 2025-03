Carlos Leiria deixa Botafogo; clube já tem novo técnico para o sub-20

Nesta sexta-feira, o Botafogo anunciou a saída de Carlos Leiria, técnico do sub-20 da equipe. O desligamento do treinador foi feito em comum acordo. O novo comandante da categoria será Rodrigo Bellão, que estava no sub-17 do Glorioso.

Desde julho de 2024 no comando do sub-20, Carlos Leiria teve oportunidade de treinar a equipe profissional, onde permaneceu até 12 de fevereiro. Em dez partidas no comando do time principal, foram quatro vitórias e seis derrotas, incluindo o resultado negativo contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil. Com desempenho abaixo das expectativas, o técnico voltou à categoria de base, enquanto Cláudio Caçapa assumiu o clube interinamente, até o anúncio de Renato Paiva.

Entretanto, com menos de um mês após reassumir o sub-20 do Botafogo, a equipe desligou Carlos Leiria. Apesar de não atingir bons resultados no profissional, o técnico teve sucesso nas categorias de base do Glorioso. Em cinco meses, o treinador venceu a Taça Rio sub-20 e conduziu a equipe sub-23 ao vice-campeonato do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Rodrigo Bellão, novo comandante do sub-20, está no Botafogo desde fevereiro de 2025. Antes de chegar ao Glorioso, o técnico passou por RB Bragantino, Corinthians e Athletico-PR. No Furacão, chegou a ser integrado à comissão técnica da equipe principal, além de conquistar dois Campeonatos Paranaenses sub-17. O treinador também teve passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro sub-20 na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando visita o Santos. Rodrigo Bellão busca o primeiro título nacional do Glorioso na categoria.