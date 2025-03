Cadillac recebe confirmação para se juntar ao grid da Fórmula 1 em 2026 como 11ª equipe

A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmaram a entrada da Cadillac, nesta sexta-feira, como a 11ª equipe a participar do grid a partir da temporada 2026. O veredicto foi anunciado pela entidade após a escuderia atender a todos os requisitos que tinham sido estabelecidos.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da F-1, demonstrou satisfação com o desfecho e sinalizou como um avanço o ingresso de um novo time para o próximo ano. "Como dissemos em novembro, o compromisso da General Motors de trazer uma equipe Cadillac para a Fórmula 1 foi uma demonstração importante e positiva da evolução do nosso esporte", comentou.

O dirigente acrescentou que a nova equipe vai aumentar a competitividade entre as rivais e, segundo ele, essa concorrência vai atrair ainda mais fãs para acompanhar as corridas. "Quero agradecer à GM e à TWG Motorsports pelo envolvimento construtivo ao longo de muitos meses e estou ansioso para receber a equipe no grid a partir de 2026 para o que será mais um ano emocionante para a Fórmula 1.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, deu ênfase à expansão que a Fórmula 1 vem atingindo na sua gestão e disse que a Fórmula 1 está em franca evolução. "A presença da GM/Cadillac no paddock vai inspirar futuros competidores e fãs. A entrada deles fortalece nossa missão de empurrar os limites do automobilismo para o mais alto nível", comentou.

O presidente da General Motors, Mark Reuss, afirmou que a Cadillac chega no mercado para marcar presença nas disputas. "Estamos felizes que a equipe Cadillac seja oficializada, pois estamos acelerando nosso trabalho. A expectativa só cresce à medida que nos aproximamos de exibir a expertise em engenharia da GM no prestigioso cenário global da F-1", afirmou o mandatário.

A Cadillac é uma divisão da General Motors, maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos. Na Fórmula 1, a equipe vai trabalhar junto com a TWG Motorsports. A expectativa é de um investimento forte já na temporada de estreia.