Cadillac é confirmada como 11ª equipe do Grid da F1 para 2026

Nesta sexta-feira, a equipe da Cadillac recebeu a aprovação da Fórmula 1 e da Federação Internacional de Automobilismo para ser a 11ª equipe do Grid de 2026.

Presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali falou sobre o acordo, que já estava sendo construído desde o ano passado.

"Como dissemos em novembro, o compromisso da General Motors de trazer uma equipe Cadillac para a Fórmula 1 foi uma demonstração importante e positiva da evolução do nosso esporte", disse.

"Quero agradecer à GM e à TWG Motorsports pelo envolvimento construtivo ao longo de muitos meses e estou ansioso para receber a equipe no grid a partir de 2026 para o que será mais um ano emocionante para a Fórmula 1", completou.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, também celebrou.

"Hoje marca um momento transformador, e estou orgulhoso de liderar a Federação nesta etapa progressiva para o campeonato. A expansão do Campeonato de Fórmula 1 da FIA para uma 11ª equipe em 2026 é um marco. A GM/Cadillac traz energia nova, alinhando-se com os novos regulamentos da FIA 2026 e inaugurando uma era emocionante para o esporte", falou.

"A presença da Cadillac Formula 1 Team no paddock inspirará futuros competidores e fãs. A entrada deles fortalece nossa missão de empurrar os limites do automobilismo no mais alto nível", finalizou.

Apesar da confirmação, a equipe ainda não definiu quem serão os pilotos para a temporada 2026.

Com a entrada da Cadillac, a Fórmula 1 volta a contar com 11 equipes em seu grid, algo que não acontecia desde a saída da Manor, em 2016.