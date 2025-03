Brasileira Nicole Silveira faz história ao terminar Mundial de skeleton na 4ª posição

Nicole Silveira conquistou o melhor resultado do Brasil em um Mundial de esportes de inverno ao terminar o de skeleton em quarto lugar. A competição foi realizada em Lake Placid, nos Estados Unidos. Até então, a melhor posição era a de Isabel Clark, no Mundial de Snowboard Cross em 2012, quando ficou com a 12ª colocação.

Na edição do ano passado, Nicole havia batido na trave ao conquistar o 13º lugar.

NICOLE SILVEIRA FAZ HISTÓRIA! ??? Com uma performance incrível no Mundial de #Skeleton, a brasileira ficou na quarta colocação, alcançando o melhor resultado da nossa história em Mundiais de inverno! ??? Cada descida foi marcada por talento, garra e a certeza de que o... pic.twitter.com/tNznEvwmfh ? Time Brasil (@timebrasil) March 8, 2025

A brasileira, atualmente na quarta posição do ranking internacional, ficou na quarta posição tanto na quinta-feira, com duas descidas, quanto nesta sexta, com o mesmo número. Kimberly Bos conquistou o primeiro lugar, com o tempo cumulativo de 3min40s06.

A americana Mystique Ro, por sua vez, apareceu em segundo, com +0,67, enquanto a tcheca Anna Fernstaedt fechou o pódio, com +0,75.